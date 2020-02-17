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Mevlana Müzesi 2019’da en çok ziyaret edilen ikinci müze oldu Mevlana Müzesini 3 milyon 464 bin 155 ...

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yılı istatistik verilerine göre Mevlana Müzesi 3 milyon 464 bin 155 kişi sayısı ile Türkiye'de ziyaret edilen ikinci müze oldu. Konya'yı ziyaret eden yabancı ülkeler de sırasıyla, Çin, Japonya, Tayvan, İran ve ABD oldu.

Mevlana Müzesi 2019’da en çok ziyaret edilen ikinci müze oldu Mevlana Müzesini 3 milyon 464 bin 155 kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yılı istatistik verilerine göre Mevlana Müzesi 3 milyon 464 bin 155 kişi sayısı ile Türkiye’de ziyaret edilen ikinci müze oldu. Konya’yı ziyaret eden yabancı ülkeler de sırasıyla, Çin, Japonya, Tayvan, İran ve ABD oldu.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar yaptığı açıklamada, 2019 yılının turizmde rekorların kırıldığını belirterek, "Geleceğe umutla bakarak çalışmalarımızda bizleri motive eden bir yıl oldu. 2019 yılında Türkiye, 34.5 milyar dolar turizm geliri elde etti ve toplam ziyaretçi sayısı 51.7 milyon oldu" dedi.
Yarar, "Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yılı istatistikleri yakın zamanda açıklanmış olup Türkiye, bir önceki yıla göre yüzde 14.11 artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye’ye 2019 yılında 6 milyon 688 bin 912 yurt dışı ikametli vatandaş geldi. Ülkemizin turizm geliri yüzde 17 arttı ve 2019 yılında toplam 34.5 milyar dolar ile yeni bir rekor kırıldı. Kişi başı ortalama harcama 666 dolar olurken, gecelik kişi başına harcama da 68 dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizi en çok ziyaret eden ülkeler arasında Rusya Federasyonu 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci, Almanya 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan ise 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer almış, Bulgaristan’ı İngiltere ve İran izlemiştir" diye konuştu.

Mevlana Müzesini 3 milyon 464 bin 155 kişi ziyaret etti
Abdüssettar Yarar, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye’de işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin 2019 yılı konaklama istatistiklerini de açıkladığını belirterek, "Türkiye genelinde 2019 yılının OcakAralık döneminde tesise geliş, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.4 artarak 81 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 11 artarak 211.3 milyon oldu. 2018 yılında yüzde 50.9 olan tesis doluluk oranı 2019’da yüzde 53.5 olarak gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2019’da 35 milyon 48 bin 417 kişiye ulaştı. Ülkemizin en çok ziyaret edilen 2. müzesinin Konya Mevlana Müzesi olması bizleri gururlandırmaktadır. Ülkemizde en çok ziyaretçi alan ilk beş müze ve örenyeri şu şekildedir. 1. İstanbul Ayasofya Müzesi 3 milyon 727 bin 361, 2. Konya Mevlana Müzesi 3 milyon 464 bin 155, 3. Denizli Pamukkale Hierapolis Ören Yeri 2 milyon 557 bin 868, 4. İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 2 milyon 364 bin 946, 5. İzmir Efes Örenyeri 1 milyon 855 bin 694"

İlk sırada Çin var
Yarar açıklamasının devamında, "2019 yılında Bakanlığımıza bağlı Konya Müze ve Örenyerleri toplam ziyaretçi sayısı 3 milyon 666 bin 108 olup geçen yıla göre yüzde 23.68 bir artış yaşanmıştır. 2019 yılında Konya’yı ziyaret eden yabancı sayısı 491 bin 66 olarak gerçekleşmiş ve ilk beş ülke sıralaması şöyledir; Çin 25 bin 869, Japonya 17 bin 261, Tayvan 8 bin 605, İran 8 bin 556 ve ABD 6 bin 965. Konya’da turizm işletme belgeli 37 konaklama tesisi bulunmakta olup toplam yatak kapasitesi 6 bin 289’dur. Turizm işletme belgeli otellerimizin 2019 yılı tesise geliş sayısı 692 bin 794, geceleme sayısı 971 bin 98 ve doluluk oranı yüzde 43.04 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

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