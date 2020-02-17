Kılca: “Karatay Kent Konseyi, geleceğin Karatay’ının inşası ve ihyasında önemli bir rol üstleniyor”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın ortak akıl merkezi haline gelen Karatay Kent Konseyi’nin, özellikle gençlere yönelik çalışmalarıyla geleceğin Karatay’ının inşası ve ihyasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Karatay Belediyesi tarafından oluşturulan ve hangi görüşten veya kesimden olursa olsun “Karatay’da herkes fikir üretsin, sözünü söylesin” sloganı etrafında buluşulan Karatay Belediyesi Kent Konseyi, düzenlediği etkinlikle ile yürüttüğü projelerle adından söz ettiriyor. Aziziye Mahallesinde bulunan tarihi bina, Karatay Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandıktan sonra Karatay Kent Konseyi’nin hizmetine sunuldu ve ferah bir ortamda faaliyetlerini sürdürmeye başlayan Karatay Kent Konseyi, ilçenin sivil inisiyatifinin önemli bir temsilcisi konumuna geldi. Her kesimden temsilcinin bulunduğu ve toplumun tamamına ulaşılması amacıyla oluşturulan Karatay Kent Konseyi, Karatay Belediyesinin hayata geçirdiği hizmet ve projelerin çok daha verimli olması konusunda da önemli katkılar sağlıyor.

Karatay Kent Konseyi bünyesindeki Kadın ve Gençlik Meclisleri de ilçe genelinde eğitim, sağlık, kişisel gelişim ile daha pek çok konuda düzenlediği etkinliklerle gençler ve kadınların sosyal hayatlarına dokunuyor.



Karatay Kent Konseyi etkinlikleriyle ilçeye değer katıyor

Bu kapsamda Karatay Kent Konseyi, geçtiğimiz hafta İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Ustalardan Tecrübe Paylaşımı” adlı programda, Konya Gazeteciler Cemiyeti Müdürü, GazeteciYazar Ali Sait Öge genç meslektaşlarına, mesleğe dair anılar ve tecrübelerini paylaştı. Söz konusu programın yanı sıra Karatay Kent Konseyi Ortaöğretim Çalışma Grubu ve Gençlik Meclisi, ilçe genelindeki öğrenci temsilcileriyle bir araya gelerek, Karatay’da gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sadece gençleri değil, gençlerin ailelerini de ağırlayan Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlere yönelik çalışmaların şekillenmesine önemli katkılar sağladı. Karatay Kent Konseyi, sadece eğitim, sağlık veya kişisel gelişim programlarına değil, zaman zaman bilimsel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda Karatay Kent Konseyi’nde hafta sonunda bir araya gelen öğrenciler, göçmen kuşların Türkiye’deki rotasını çıkardı.

Öte yandan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede Karatay’a yapılan tüm hizmetler ve bu süreçte alınan kararların uzun istişareler ve fikir alışverişleriyle hayata geçtiğinin altını çizdi.



“Karatay kent konseyi, geleceğin Karatay’ının inşası ve ihyasında önemli bir rol üstleniyor”

Karatay Kent Konseyi’nin de ilçenin temsiliyeti noktasında önemli bir yer tuttuğuna değinen Başkan Hasan Kılca, “Bilindiği gibi kent konseyleri, şehir yönetimiyle vatandaşlar arasında sürdürülebilir bir ilişkinin sağlanması açısından önemli bir görev üstlenmiş durumdalar. Bu açıdan da Karatay Kent Konseyimiz, ilçemizin tüm dinamiklerini bünyesinde barındıran bir yapıda. Kent Konseyimizin yaptığı tüm çalışmalar ve bu süreçte ortaya çıkan raporlar, bizler için bir yol göstericidir ve Karatay’ın geleceğine önemli bir ışık tutuyor. Yapılan etkinlikler, çalışmalar ve Karatay’a olan katkıları dolayısıyla emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu vesileyle de tüm hemşehrilerimi ve kardeşlerimi ilçemizin ortak bir akıl merkezi haline gelen Karatay Kent Konseyimize davet ediyorum” dedi.

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