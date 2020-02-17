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Konya Bilim Merkezi’nde “Robot Günleri” etkinliği

İHA

Konya Bilim Merkezi’nde “Robot Günleri” etkinliği

Konya Bilim Merkezi tarafından Günlük Hayata Dokunan Bilim Günleri kapsamında “Robot Günleri” etkinliği gerçekleştirildi.
Konya Bilim Merkezi’nde bilimin ve teknolojinin toplum ile buluşması amacıyla etkinlikler devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde Günlük Hayata Dokunan Bilim Günleri kapsamında gerçekleştirilen “Robot Günleri” etkinliğinde katılımcılar robotlara dair merak ettiği sorulara yanıt buldu. Her yaş grubundan bilim meraklılarının ağırlandığı etkinlikler kapsamında katılımcılar robot gösterileri, kodlama yarışmaları, robotik etkinlikleriyle bilimle iç içe oldu. Katılımcılar ayrıca robotu programlayarak doğrudan teknolojiyi örneklendirirken çocuklar ve aileler de FenMatematik gibi konularda bilgi sahibi oldu. Çeşitli atölye çalışmaları ile robot ve yazılım teknolojilerinin Matematik ile ilişkisi de katılımcılara aktarıldı.
Üniversite öğrencilerine yönelik devam eden robotik ve kodlama bilimine giriş seminerleri de aynı gün içerisinde gerçekleştirildi. Bilim Merkezi’nde üniversite öğrencileri tarafından sürdürülen robotik projeleri ile ülkenin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlanırken, üniversite öğrencileri yeni iş kollarına yönelik bilgi sahibi oluyor. Hafta içi günlerde okul gruplarını ağırlayan Konya Bilim Merkezi, hafta sonları tematik aktiviteler yapmaya devam edecek. Bilim meraklıları bilim merkezinin sosyal medya hesaplarını ya da ww.kbm.org.tr adresini ziyaret ederek etkinliklerden haberdar olabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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