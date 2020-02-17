Konya Barosu Başkanı Aladağ: “Elinin kesilmesi nedeniyle montuna bulaşmış olma ihtimali var”

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, şiddet gören kadına yardım etmek isterken katil olan Kadir Şeker'in montundaki kanın elinin kesilmesi nedeniyle bulaşmış olma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan ve tutuklanan 20 yaşındaki Kadir Şeker hakkında açıklamalarda bulundu. Özgür Duran’ın akrabasının ifadesini değerlendiren Başkan Aladağ, "Maktulün yeğeninin vermiş olduğu ifade var. Basından öğrendiğimiz kadarıyla da o şekilde. Lakin o olayların hepsi olaydan önce gerçekleşen hadise. Yeğenin ifadesinde şöyle diyor; 'Ben de geçecek aynı evde kalıyordum. Maktul mağdur kadına şiddet uyguluyordu daha sonra kadın evi terk etti. Parka gidiyor olaylarda zaten parktan sonra başlıyor. Dolayısıyla evde yaşananlardan ziyade parkta gerçekleşen olaylar bizim davamız seyrinde daha büyük önem arz ediyor. Kadınında benzer ifadesi var, evde şiddet gördüğüne dair. Ancak parkta böyle şiddet gördüğünü kimse bahsetmiyor, bunu bu şekilde açıklamak lazım” dedi.



“Elinin kesilmesi nedeniyle montuna bulaşmış olma ihtimali var”

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, “Bu ve benzeri çok sayıda ifade, görgü tanığı, kamera kaydı daha önce de ifade ettiğim gibi toplanmaya devam ediyor. Yine görüntü var tramvayda Kadir, seyahat ediyor zaten ifadelerde birbiriyle örtüşüyor. İndikten sonra hareket halinde olaya şahit oluyor ve malum olay meydana geliyor. Kadir'in üzerine giymiş olduğu montta kan izleri bulunduğu ifade edildi. Baktığımız zaman bu olayın seyrini nasıl değiştirir derseniz, Kadir’in ifadesi aslında örtüşüyor elimin kesildiğini hissettim diyor, vatandaşa bıçağı vurduğuna dair hatırladığı bir hadise ve olay yok. Elinin kesilmesi nedeniyle montuna bulaşmış olma ihtimali var” şeklinde anlattı.



“Bıçak, bilgi, belgeler hepsi kriminal incelemeye tabi tutulacak”

Yanında yine en canlı tanık maruz kalan kadın da tam net bir şekilde bıçağın ne şekilde maktule saplandığına dair bir ifade olmadığının altını çizen Başkan Aladağ, "Kadir kazara mı, yoksa boğuşma esnasında mı bıçak maktulün öldürücü bölgesine isabet etti? Bu noktanında önem arz edeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz bıçak ve montla emanette orada kan incelemesi bıçak, bilgi, belgeler hepsi birlikte kriminal incelemeye tabi tutulacak. Adli Tıp Kurumu dediğimizi değerlendirme de onu da çok fazla dikkate alınacağını düşünüyorum. Haberlerde denildiği gibi biraz olayın seyri değiştirecek şekilde şimdi bunu karar vermek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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