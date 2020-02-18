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Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim

İHA

Konya'da sokak düğünleri, düğün salonları, düğün konvoyları ve hava fişeklerle ilgili denetimler artırılıyor.

Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim

Konya’da sokak düğünleri, düğün salonları, düğün konvoyları ve hava fişeklerle ilgili denetimler artırılıyor.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; sokak düğünleri, düğün salonları, düğün konvoyları ve hava fişeklerle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.
Tantavi Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, vatandaşlardan en mutlu günleri olan düğünlerinde daha duyarlı ve hassas olmalarını isteyerek, “Ben mutlu olurken eğer birisi ambulansla veya arabasıyla bir hastasını, bir yaşlısını bir yere yetiştirmek durumundaysa veya bir iş toplantısına yetişmek durumundaysa böyle bir konvoya mazur kalıp da işini kaybediyorsa bunun gelenekle görenekle ilgisi olmaz. Onun için halkımızdan duyarlılık bekliyoruz” dedi.

“Taviz vermeyeceğiz
Düğünlerde trafiği engelleyici, gürültü kirliliğine yol açıcı hatta pencereden sarkan ve drift yapan gençler olduğuna dikkat çeken Vali Toprak, “Belki hayatımızda bir kere oluyor. Bizim için mutlu bir gün. Fakat Konya geneline baktığımız zaman yazın günde birçok düğün oluyor. Senin için bir tane olabilir ama toplum için çok yüksek rakamlara çıkıyor. Bu konuda sevgili Konyalı vatandaşlarımdan duyarlılık bekliyorum. Düğünde havaya silah atmak bence çok ilkel davranış. Bırakın bunun faydasını; kaç tane evladımızı, vatandaşımızı kaybettik. Yaralamalar, ölümler oluyor. Onun için bu konularda taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Mekanları ruhsat almaya uygun hale getirelim”
Konya merkezde 84 düğün salonundan sadece 37 tanesinin düğün salonu ruhsatına sahip olduğunu kaydeden Vali Toprak, “Geriye kalanlar içerisinde okulun sosyal tesisi ruhsatı var, yemek şirketi ruhsatı var, eğlence tesisi ruhsatı var. Düğün salonuyla ilgisi yok. Buna rağmen arz talep olduğu için buralara ses çıkarılmıyor. Fakat o zaman da can güvenliği tehlikesi ortaya çıkıyor. Otoparklar düğün salonuna dahil edildiği için sıkışmalar oluyor. Oraya ambulans, itfaiye, polis aracı girmesi gerektiğinde giremiyor. Onun için buradan salon sahiplerine çağrıda bulunuyoruz; ruhsatlarımızı alalım. Bu mekanları ruhsat alacak hale uygun şekle getirelim” diye konuştu.

“10 bin yıldır şehir kültürünün olduğu şehirde yaşıyoruz”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, şehir hayatına uygun yaşamı sağlamak ve bununla ilgili rahatsızlıkları ortadan kaldırmanın görevleri arasında olduğunu dile getirerek, Vali Toprak’a ve Emniyet Müdürü Aydın’a bu konuya hassasiyet gösterdikleri için teşekkür etti. Konya gibi 10 bin yıldır şehir kültürünün olduğu bir yerde yaşadıklarını anımsatan Başkan Altay, “Bu şehirde yaşamanın da bir sorumluluğu var. Bir kural silsilesi içinde yaşarsak hepimiz çok daha mutlu olacağız” dedi.

“Şehirde yaşadığımızı asla unutmamamız gerekiyor
Özellikle bahar aylarının gelmesiyle şehirde adeta trafikte bir kaos ortamı oluştuğunu anlatan Başkan Altay, “İş çığırından çıkmış durumda. Konvoylarda insanların yolun ortasında müzik eşliğinde oynadıklarına, trafiği tamamen kapattıklarına şahit oluyoruz. Onun için bu konuda bir tedbir alma gereği oluştu. Öncelikle bunu kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu sizin en mutlu gününüz, mutlaka sevinmeye hakkınız var ama şehirde yaşadığımızı, diğer insanları rahatsız etmememiz gerektiğini de düşünmemiz gerekiyor. Şehirde yaşadığımızı asla unutmamamız gerekiyor. Özellikle konvoylar; itfaiye araçlarımızın, ambulanslarımızın, emniyet güçlerimizin hareketini kısıtlıyor. Şehirde büyük bir gürültü kirliliği oluşturuyor ve şehir düzenini tamamen ortadan kaldırıyor. Hoşgörünün başkenti Konya örnek ve güzel bir şehir. Bizim Konyalılardan istirhamımız düğün konvoylarıyla çevremize rahatsızlık vermeyelim” ifadelerine yer verdi.

“Bundan sonra ruhsatsız alanlarda nikah kıyılmayacak”
Düğün salonları konusunda da bazı sorunlar olduğunu anlatan Başkan Altay şunları kaydetti:
“Ruhsatsız salonların ruhsatlandırılması gerekiyor. Ruhsatlı alanların da mevcut kullanımıyla ilgili sorunlar var. Şehirde bazı caddeler hafta sonu adeta kullanılamaz hale geliyor. Bu rahatsızlıkları ortadan kaldırmak için düğün salonlarıyla ilgili ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bundan sonra ruhsatsız alanlarda, kurala uyulmayan alanlarda nikah kıymaya memurlarımız da bizler de katılmayacağız. Denetimleri artıracağız. Düğün salonu sahiplerini ve düğün yapacak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Biz kimsenin keyfini kaçırmak istemeyiz. Düğün insanların en mutlu olduğu zamanlar. Kurallara uyarsak hem düğün sahibi hem gelindamat hem etrafında yaşayanlar rahatsız olmaz. Vatandaşlarımızın da bizi destekleyeceğine inanıyorum. Biz hiçbir vatandaşımıza cezai işlem yapmayı arzu etmeyiz.”

“Denetimler artacak”
Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da, düğünlerde atılan silah sonucu yaralanan vatandaşların olduğunu ifade ederek, “Çok şükür Konya’da ölüm olayıyla karşılaşmıyoruz. Ama Türkiye geneline baktığımızda düğünlerde atılan silahlar sonucu ölüm olaylarıyla karşılaşıyoruz. Bu sene valimiz talimatıyla eğer düğünlerde ilk deneme sürecinde yasaya uyulma görülmediği takdirde her düğüne bir polis görevlendireceğiz” diye konuştu.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak yılbaşından bu yana işletmelere sundurmalarla ilgili gerekli uyarıları yaptıklarını kaydederek, “Tamamen kaldırılması gibi bir şey istemiyoruz. Sadece sundurmaların ruhsatlı ve denetimli bir şekilde yapılmasıyla ilgili bir süreci yürütüyoruz” dedi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Düğünlerin zehir olmaması için kötü şeylerin yaşanmaması için çaba sarf ediyoruz. Komşuluk hukukunu ve mahallenin iç barışını da koruma adına da zaten yasak olan bir uygulamanın artık önüne geçmenin vakti geldi. Konvoy ve sokak düğünü meselesinde inşallah bundan sonraki süreçte tavizsiz bütün kurumlar üzerine düşeni yapacak” ifadelerini kullandı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, “Konvoylar, sokak düğünleri, hava fişekler bugüne kadar halkımızı rahatsız ediyordu. Cezalar da çok caydırıcı olmuyordu ama artık kararlı olduğumuzu buradan herkese bildirmiş oluyoruz” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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