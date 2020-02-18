Başkan Altay üniversiteli gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin ev sahipliğinde üniversite öğrencileriyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde çok sayıda üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen programda Başkan Altay, gençlerle sohbet ederek sorularına samimi cevaplar verdi.

Üniversitelerin ve üniversitelerin gençlerin Konya için önemli bir değer olduğunu belirten Başkan Altay, “Gençlerimiz şehre büyük enerji veriyor. Biz de gençlerin hayatını güzelleştirmek için ilçe belediyelerimizle birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu şehir sadece Bosna Kampüs arasında yaşayan bir şehir değil. Onun için şehre de biraz vakit ayırın, şehri keşfedin. İnsan hayatındaki en önemli dostluk, arkadaşlık üniversite hayatında oluşur. Çünkü sonrasında ilişki kurmak çok zor. Özellikle şehir dışından gelen arkadaşlar için burada çok büyük imkanlar var” ifadelerini kullandı.

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