Başkan Altay ve Pekyatırmacı'dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bera Holding grup şirketlerinden stratejik üretim potansiyeline haiz MPG Makine A.Ş. ve Kombassan Kağıt A.Ş'yi ziyaret ettiler. Heyete Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun ev sahipliği yaptı.

Ziyaretin ilk durağı Savunma Sanayiinin Konya’daki önemli ana ve alt yüklenicisi konumundaki MPG Makine A.Ş. oldu. M4K (Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı) projesine dair kısa bir bilgilendirmenin ardından kalifikasyon testlerini başarıyla geçen prototip ve üretim tesisinin ziyaretine geçildi. M4K, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesi sonucunda askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev alacak. Her türlü arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platformu, bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikleri ve uzaktan komutalı silah sistemiyle dikkati çeken kurtarıcı, çekme, kaldırma, eğim, hız, tırmanma ve patlatma gibi çok sayıda testten M4K başarıyla geçti. Saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen kurtarıcı araç, yüzde 60 dik ve yüzde 25 yan eğim, bom vinci, yedekte çekme, çeki demiri ile çekme, çekilme, sudan geçme, balistik ve patlatma testlerini tamamladı.

Prototip kabulünün ardından ilk parti teslimatın kısa sürede gerçekleşmesi planlanıyor.

Kurumlar Vergisi Konya 3’ncüsü Kombassan Kağıt’a ziyaret ve çalışanlarıyla yemek

Ziyarette ikinci durak; 1989 yılında Konya 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçen Türkiye’nin kağıt ihtiyacının yüzde 15’ini tek başına karşılayan, günlük 310 ton ve yıllık 100 bin ton kağıt üretimi kapasitesine sahip olan Kombassan Kağıt Matbaa A.Ş. oldu. Tesis, halen Türkiye’de selüloz hamurundan kağıt üreten 4 tesisten biri olma özelliğini koruyor. 1. hamur her türlü ofset kağıt, bobin, ebat ve fotokopi kağıdı tesiste yüksek kaliteyle üretiliyor. Matbaa üretimi alanında ise, günlük 250 bin tabaka baskı kapasitesine ve yıllık ortalama 20 bin ton karton işleme kapasitesine sahip tesiste defter üretim bölümünde, her türlü defter çeşidinin üretimi yapılırken, günlük 30 ton defter ve yıllık ortalama 10 bin ton defter üretim kapasitesi ile çalışılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Konya sanayimizin önemli tesislerinden olan MPG Makina A.Ş. ve Kombassan Kağıt’ta çalışan hemşehrilerimizi ziyaret ettik ve idarecilerinden üretim süreçleriyle ilgili bilgi aldık. Her iki sanayi tesisi de bizi gururlandırdı. Tüm emeği geçenleri ve emek verenleri tebrik ediyorum. Konya’mız son dönemde, belediyemiz tarafından hazineye devredilen 1,5 milyon metrekarelik alanda önce ASELSAN Silah Sistemleri A.Ş’nin kurularak fabrikanın yapımına başlanması, ardından da o bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesiyle yeni bir süreci yaşıyor. İnşallah Konya’mız başta savunma sanayi olmak üzere ülkemizin yerli ve milli sanayi hamlesine en yüksek katkıyı sağlayan şehir olacaktır. Bu sürece katkı sağlayan bütün sanayicilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise; “Organize sanayilerimiz ülkemizin kalkınmasına ve gelişimine büyük katkı sağlıyor. Konyamız Türkiye’nin savunma alanındaki atılımına paralel olarak gelişimini sürdürerek bütün imkanlarıyla milletimize ve devletimize hizmet ediyor. Ülkemizin 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşmasında önemli bir yapı taşı olan sanayicilerimiz bu ülkenin üreten gücüne güç katarak gelişim noktasında kendilerine düşen görevi yerine getiriyor. Bizler de yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle misafirperverliklerinden dolayı MPG Makina A.Ş, Kombassan Kağıt A.Ş. yönetimi ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun ise, “Belediye Başkanlarımızın 2020 yılındaki ilk organize sanayi ziyaretlerini şirketlerimize yapmış olmalarından dolayı tüm çalışanlarımız adına büyük bir mutluluk duyduk. Bera Holding olarak, ülkemizin üretim ekonomisine, istihdamına, ihracatına önümüzdeki dönemde artan oranda katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

