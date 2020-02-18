Beyşehir'de elektroşokla balık avına 73 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beyşehir'de elektroşokla balık avına 73 bin lira ceza

DHA

KONYA'da, Beyşehir Gölü'nde elektroşok cihazıyla 4 sazan balığı avlayan 2 kişiye 73 bin 747'şer TL para cezası kesildi.  
Beyşehir Gölü'nde, sabah saatlerinde, elektro şok cihazıyla balık avlandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı,  Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri ekipleri harekete geçti. Ekipler ihbarın belirtildiği Karadiken Mahallesi Avlak Sahası'na gittiklerinde, sazlıklar arasında bir aracın lastik izine rastladı. İzleri takip eden ekipler sazlıklar arasına gizlenilmiş kamyonete ulaştı. O sırada ekipleri geldiğini gören D.A., aracına binip kaçmak istedi. Ekipleri kamyoneti durdurup D.A.'yı yakaladı. Bu sıra yanındaki F.U da koşarak kaçmak isterken kısa süren kovalama sonucu yakalandı. Çevrede yapılan araştırmada da sazlıklar içinde kano, göle elektrik vermek için kullanılan kepçe ve kabloları, akü, yaklaşık 25 kiloluk 4 sazan balığı ele geçirildi. 2 kişiye de Çevre Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından 73 bin 747'şer TL para cezası uygulandı. Yetkililer, gölde otla hariç avlanmak isteyenlere aynı para cezasının uygulanacağını bildirdi.   

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü
YEREL HABERLER Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, ...
Özel birey yazdığı ilk kitabını kaymakama hediye etti
YEREL HABERLER Özel birey yazdığı ilk kitabını kaymakama hediye etti
Selçuklu Belediyesi çalışanlarına Kızılay’dan bronz madalya
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi çalışanlarına Kızılay’dan bronz ...
Konyaspor, Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
Konya Valisi Toprak'tan 'düğün konvoyu' açıklaması: Gelenekle ilgisi yok
YEREL HABERLER Konya Valisi Toprak'tan 'düğün konvoyu' açıklaması: ...
Husumetlisini otomobiline çarpıp, tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Husumetlisini otomobiline çarpıp, tüfekle öldürdü
Başkan Altay ve Pekyatırmacı'dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Altay ve Pekyatırmacı'dan Bera Holding’in ...
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
NEÜ’den uluslararasılaşma adına önemli adım
YEREL HABERLER NEÜ’den uluslararasılaşma adına önemli adım
KTO “Geçmişten Günümüze Göçler” kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER KTO “Geçmişten Günümüze Göçler” kitabı yayımlandı
Başkan Altay üniversiteli gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay üniversiteli gençlerle buluştu
Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim
YEREL HABERLER Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim
Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı
Kulu’da otomobille hafif ticari araç çarpıştı
YEREL HABERLER Kulu’da otomobille hafif ticari araç çarpıştı
Konya, gastronomi merkezi olma yolunda ilerliyor
YEREL HABERLER Konya, gastronomi merkezi olma yolunda ilerliyor
Akşehir Belediyesinden Sıfır Atık Projesine destek
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden Sıfır Atık Projesine destek
Konya'da kamyonet yan yattı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kamyonet yan yattı: 9 yaralı
Bağ evlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bağ evlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kadir Şeker'e, üniversite sınavı için cezaevinde eğitim desteği
YEREL HABERLER Kadir Şeker'e, üniversite sınavı için cezaevinde ...
Konya Barosu Başkanı Aladağ: “Elinin kesilmesi nedeniyle montuna bulaşmış olma ihtimali var”
YEREL HABERLER Konya Barosu Başkanı Aladağ: “Elinin kesilmesi ...
Konya Bilim Merkezi’nde “Robot Günleri” etkinliği
YEREL HABERLER Konya Bilim Merkezi’nde “Robot Günleri” etkinliği
Kılca: “Karatay Kent Konseyi, geleceğin Karatay’ının inşası ve ihyasında önemli bir rol üstleniyor”
YEREL HABERLER Kılca: “Karatay Kent Konseyi, geleceğin Karatay’ının ...
Mevlana Müzesi 2019’da en çok ziyaret edilen ikinci müze oldu Mevlana Müzesini 3 milyon 464 bin 155 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi 2019’da en çok ziyaret edilen ikinci ...
Eski karısını bıçaklayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eski karısını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X