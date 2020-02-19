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Başkan Kılca: “Karatay Söz Meclisi”nde vatandaşı dinledi

İHA

"Karatay Söz Meclisleri" kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinleyen Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli talimatları verdi.

Başkan Kılca: “Karatay Söz Meclisi”nde vatandaşı dinledi

“Karatay Söz Meclisleri” kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinleyen Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli talimatları verdi.
Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle toplumla olan bağını daima güçlü tutan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, haftanın belirli günlerinde gerçekleştirdiği “Karatay Söz Meclisleri” programları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda hemşehrilerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyerek istişareler yaptı, notlar aldı, çözüm için ise belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere talimatlar verdi. Başkan Kılca, vatandaşa daha iyi hizmet sağlamak amacıyla bu buluşmalara ayrı bir önem verdiklerini ve söz konusu programların kendileri için son derece verimli geçtiğini söyledi. Vatandaşların taleplerinin belediye imkanları ölçüsünde karşılanması ile varsa sıkıntıların hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözülmesini istediklerine vurgu yapan Kılca, belediyeyle vatandaş halk arasında bir köprü oluşturan bu buluşmalara devam edeceklerini vurguladı.

“Amacımız ortak akılla Karatayımızın yaşam kalitesini artırmak"
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelerek onlarla hasbihal etme, istişarelerde bulunma ve sorunlarını dinleyerek birlikte çözüm üretme fırsatı buluyoruz. Belediyemizin kapıları vatandaşlarımıza her zaman açık. Ancak bir şekilde bizlere ulaşamayan veya bizimle bir araya gelme fırsatı bulamayan kardeşlerimizle de yine belediyemizde yaptığımız ‘Karatay Söz Meclisleri’nde buluşuyoruz. Hemşehrilerimizin sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz, çözümler üretiyoruz. Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belediyecilik hizmetlerimizin tamamında toplumun tüm kesimleriyle birlikte karar vermeye ve vatandaşımızın görüşlerini dikkate alarak hareket etmeye devam edeceğiz. Amacımız ortak akılla Karatayımızın yaşam kalitesini artırmak. Bu vesileyle yanımızda olan ve her zaman bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan “Karatay Söz Meclisi”ne katılarak fikirlerini, sorun ve taleplerini iletme imkanı bulan Karataylılar da programdan son derece memnun olduklarını belirterek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

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