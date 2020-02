Bülent Korkmaz: “Artık geçmişi unutacağız”

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımın geçmişte yaşadıklarını unutacaklarını, gelecek süreçte taraftarın desteği ve takımın saha içindeki mücadelesiyle istediklerini alacaklarını söyledi.

Konyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Bu hafta özellikle artık geçmişi unutacağız. Yaptığımız analizlerde benim ne istediğimi oyunculara söyledik. Onun için çalışıyoruz zaten. Bu hafta o reaksiyonu göreceğimizi düşünüyorum. Zaten her haftanın bir hikayesi var ama her hafta zor. Bu zorluğu aşmak için o savaşı, o mücadeleyi, o yüreği, o inanmışlığı, o cesareti göstermemiz lazım ki, gösterecek bütün oyuncularım. Başta ben bu takımın teknik direktörü olarak ekibimle beraber bunu yapacağız ve oyuncularım da sahada bunu uygulayacaklar. Her şeyimizi vereceğiz. Çünkü maçları kazanmanız için bence taktik falan evet önemli bir şey, oyunun içinde pozisyonlar önemli bir şey ama yürek, koşu, mücadele, ikili mücadeleyi kazanma, kazanırken isyan etmeme, bunu yaparsak her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. O değişikliği bu hafta hep beraber yapmamız lazım. Bizim şu an bütün odağımız, bütün düşüncemiz, bütün bakış açımız Kayserispor maçında. Oraya taraftarımız da gelecek. Onların büyük desteği ve bizim saha içi mücadelemizle istediğimizi alacağız” dedi.



“Taraftarımız bir tepki verecekse bana versin”

Konyaspor taraftarının takıma büyük destek veren ve adeta takımıyla yaşayan bir taraftar olduğunu belirten Korkmaz, “Taraftarımız bir tepki verecekse bana versin, maçın içinde de bana versin. Ama bundan sonra öyle bir tepkiyle karşılaşacağımızı ben düşünmüyorum. Çünkü gerçekten takımına sahip çıkan, takımıyla yaşayan bir taraftar grubu var. Bu beni son derece sevindiriyor. Yoksa hiçbir süreç kolay değil ki, her süreç zor. Zaten süreç zor olmasa biz gelmezdik buraya. Dolayısıyla ben de o değişimi ve değişikliği saha içinde görmek istiyorum. Taraftar da görmek istiyor. İnşallah bu hafta öyle olacak” şeklinde konuştu.



Jonsson: “Bu durumu en kısa sürede düzelteceğimizi düşünüyorum”

Kendilerinin de uzun zamandır beklentilerinin kendi evlerinde iyi sonuçlar ve galibiyet almak olduğunu kaydeden Konyasporlu futbolcu Jens Jonsson ise, “Taraftarımızın da en büyük beklentisi bu. Bu beklentiyi şu ana kadar gerçekleştiremedik. Bu yüzden taraftarların haklı bir huzursuzlukları var. Ama bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bu durumu en kısa sürede düzelteceğimizi düşünüyorum. İyi bir hoca grubuna sahibiz. Göztepe maçından önce sadece 2 antrenman yapabildik. Tabii ki onun da vermiş olduğu bu taktikleri tam olarak uygulamak bu 2 günde pek kolay olmuyor. Ama vermiş oldukları taktikler, iyi taktikler. Bunu iyi bir şekilde benimsiyoruz. Zamanla bu taktikleri daha çok özümseyip başarılı olacağız. 2 sene önce de bundan daha kötü bir senaryo yaşamıştık. Bunun üstesinden gelmiştik. Bu sene daha şanslıyız çünkü hala rakiplerimizle oynayacağız. Tek yapmamız gereken asıl rakiplerimize karşı da iyi bir performans sergilemek. Önümüzde hala bir süreç var. Bu süreci başarılı bir şekilde değerlendirirsek bu tehlikeli alandan uzaklaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmaların ardından sona erdi.

