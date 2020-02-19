Bülent Korkmaz: Her haftanın bir hikayesi var ve her hafta zor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bülent Korkmaz: Her haftanın bir hikayesi var ve her hafta zor

DHA

İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Her haftanın bir hikayesi var ve her hafta zor. Bunu aşmak için o savaşı, o mücadeleyi, o inanmışlığı göstermemiz lazım. İnanıyorum ki oyuncularım da bunu gösterecektir"dedi.

İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Her haftanın bir hikayesi var ve her hafta zor. Bunu aşmak için o savaşı, o mücadeleyi, o inanmışlığı göstermemiz lazım. İnanıyorum ki oyuncularım da bunu gösterecektir"dedi.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Bülent Korkmaz şunları söyledi: "Her haftanın bir hikayesi var ve her hafta zor. Bunu aşmak için o savaşı, o mücadeleyi, o inanmışlığı göstermemiz lazım. İnanıyorum ki oyuncularım da bunu gösterecektir. Başta bu takımın teknik direktörü olarak bütün ekibimle beraber bunu yapacağız. Oyuncularım da sahada bunu uygulayacaklar. Her şeyimizi vereceğiz. Çünkü maçları kazanmanız için yürek lazım. Koşu, ikili mücadeleyi kazanma, kazanırken isyan etme arzuları da çok önemli. Bunu yaparsak her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. O değişikliği, değişimi bu hafta yapmamız lazım"dedi.
KAYSERİSPOR MAÇINA ODAKLANDIK
Her maçın zorlu olduğunu ve zorlu bir süreçten geçtiklerini belirken Korkmaz, "Her maç zor. Ben maç maç bakıyorum. Şu anda Kasımpaşa maçını düşünecek durumda değilim. Zaten oyuncularım da öyledir. Bizim bütün odağımız bütün bakış açımız Kayserispor maçıdır. Taraftarlarımız da gelecektir. Onların büyük desteği ve bizlerin büyük mücadelemizle istediğimizi alacağız. Tabii ki her takım kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz, Kayserispor da kazanmak istiyor. O yüksek mücadeleyi kim yaparsa, kim daha çok inanır ve kim daha çok isterse şans ondan yana olacak" diye konuştu.
ZOR BİR SEZON YAŞIYORUZ
Zor bir sezon yaşadıklarını belirten Jens Jonsson, "Hocamızla Göztepe maçı öncesi sadece iki antrenman yapabildik. Tabii ki hocamızın verdiği taktikleri tam olarak uygulamak bu iki günde çok kolay olmuyor. Hocamızın verdiği taktikler iyi taktikler, bunu iyi bir şekilde benimsiyorum. Zamanla bu taktikleri daha çok özümseyip, başarılı olacağız. İki yıl önce şimdiki durumdan daha zor bir sezon yaşamıştık. O zaman bunun üstesinden gelmiştik. Bu sene daha şanslıyız. Tek yapmamız gereken asıl rakiplerimize karşı iyi bir performans sergilemek ve önümüzdeki süreci başarılı bir şekilde değerlendirmek. Eğer bunu uygularsak bu tehlikeli alandan uzaklaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.
ANTRENMAN
HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 5´e 2 ve taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan  Ali Turan ile Marin Anicic katılmazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya fizyoterapist yönetiminde çalıştı.Görüntü dökümü:Bülent Korkmaz açıklama
Jonsson açıklama

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Radyocular Selçuklu’da buluştu
YEREL HABERLER Radyocular Selçuklu’da buluştu
Bülent Korkmaz: “Artık geçmişi unutacağız”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: “Artık geçmişi unutacağız”
Büyükşehir’den “Yol ve Yolculuk’’ temalı fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Yol ve Yolculuk’’ temalı fotoğraf ...
Başkan Kılca: “Karatay Söz Meclisi”nde vatandaşı dinledi
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Karatay Söz Meclisi”nde vatandaşı ...
Hasan Angı: “Konvoya hayır kampanyasını gönülden destekliyoruz"
YEREL HABERLER Hasan Angı: “Konvoya hayır kampanyasını gönülden ...
Selçuk Öztürk: “Çin’deki salgının ekonomiyi etkilemesi ile küresel talep belirli ölçüde Türkiye’ye kayacaktır"
YEREL HABERLER Selçuk Öztürk: “Çin’deki salgının ekonomiyi ...
İMO Konya Şubesi Başkanı Akın: "Tüm meslektaşlarımı 23 Şubat'ta oy kullanmaya davet ediyorum"
YEREL HABERLER İMO Konya Şubesi Başkanı Akın: "Tüm meslektaşlarımı ...
Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı
Müştemilata 10 tonluk kaya düştü; anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Müştemilata 10 tonluk kaya düştü; anne ve 2 çocuğu ...
Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı
YEREL HABERLER Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı
Milletvekili Esin Kara’dan, Bağımsız Denetçilik hakkında soru önergesi
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara’dan, Bağımsız Denetçilik ...
Eski eşini bıçaklayarak ağır yaraladı: 'Oğlumun 'baba yapma' dediğini hatırlıyorum'
YEREL HABERLER Eski eşini bıçaklayarak ağır yaraladı: 'Oğlumun 'baba ...
Yaşlıların evlerinin ardından şimdi de okulları onarıyorlar
YEREL HABERLER Yaşlıların evlerinin ardından şimdi de okulları ...
Elektrikle balık avladılar, 147 bin liralık cezaya çarptırıldılar
YEREL HABERLER Elektrikle balık avladılar, 147 bin liralık cezaya ...
Beyşehir'de elektroşokla balık avına 73 bin lira ceza
YEREL HABERLER Beyşehir'de elektroşokla balık avına 73 bin lira ceza
Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü
YEREL HABERLER Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, ...
Özel birey yazdığı ilk kitabını kaymakama hediye etti
YEREL HABERLER Özel birey yazdığı ilk kitabını kaymakama hediye etti
Selçuklu Belediyesi çalışanlarına Kızılay’dan bronz madalya
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi çalışanlarına Kızılay’dan bronz ...
Konyaspor, Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
Konya Valisi Toprak'tan 'düğün konvoyu' açıklaması: Gelenekle ilgisi yok
YEREL HABERLER Konya Valisi Toprak'tan 'düğün konvoyu' açıklaması: ...
Husumetlisini otomobiline çarpıp, tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Husumetlisini otomobiline çarpıp, tüfekle öldürdü
Başkan Altay ve Pekyatırmacı'dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Altay ve Pekyatırmacı'dan Bera Holding’in ...
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
NEÜ’den uluslararasılaşma adına önemli adım
YEREL HABERLER NEÜ’den uluslararasılaşma adına önemli adım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X