Otomobilde uyuşturucularla yakalandılar

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KONYA'nın Kulu ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde; 1388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine KuluAnkara yolu üzerinde dün akşam saatlerinde önlem alan ekipler, sevkiyat yapıldığını belirlediği otomobilin sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; 1388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 1750 lira ele geçirildi. Araçta bulunan B.G. (23), H.S. (23) ve C.C. (26) gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



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