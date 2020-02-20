Başkan Kavuş: “Birliktelik bundan sonra da aynı samimiyetle devam edecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kavuş: “Birliktelik bundan sonra da aynı samimiyetle devam edecek”

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, yapılan genel kurullarla yeniden başkanlığa seçilen meslek odaları başkanlarını ziyaret etti. Başkan Kavuş, Konya ve Meram'ın bugüne kadar tüm kurum ve kuruluşları, siyaseti ve bürokrasisi ile meslek odaları ve tüm STK'ları ile Türkiye'ye örnek bir beraberlik sergilediğini belirterek, bu birlikteliğin bundan sonra da aynı samimiyetle devam edeceğini ifade etti.

Başkan Kavuş: “Birliktelik bundan sonra da aynı samimiyetle devam edecek”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, yapılan genel kurullarla yeniden başkanlığa seçilen meslek odaları başkanlarını ziyaret etti. Başkan Kavuş, Konya ve Meram’ın bugüne kadar tüm kurum ve kuruluşları, siyaseti ve bürokrasisi ile meslek odaları ve tüm STK’ları ile Türkiye’ye örnek bir beraberlik sergilediğini belirterek, bu birlikteliğin bundan sonra da aynı samimiyetle devam edeceğini ifade etti.
Ziyaretler Konya Mimarlar Odası Başkanı Armağan Güleç Korumaz ile başladı. Başkan Kavuş ve Başkan Dolular’ı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşılayan Armağan Güleç Korumaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında meslektaşlarına gösterdikleri ilgi ve yakınlıktan dolayı başkanlara teşekkür etti. Sözlerine, odanın ve tüm mimarların çalışmalarında başarılar dileyerek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya ve Meram’ın bugüne kadar tüm kurum ve kuruluşları, siyaseti ve bürokrasisi ile meslek odaları ve tüm STK’ları ile Türkiye’ye örnek bir beraberlik sergilediğini belirterek, bu birlikteliğin bundan sonra da aynı samimiyetle devam edeceğine vurgu yaptı.

“El birliği ile şehri çok daha iyi günlere taşımaya devam edeceğiz”
Başkan Kavuş ve Başkan Dolular’ın bundan sonraki durağı Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fethullah Arık oldu. 11 12 Ocak 2020 tarihlerinde yapılan 11. Genel Kurulda yeni listesi ile güven tazeleyen Prof. Dr. Fethullah Arık’ı tebrik eden Başkan Mustafa Kavuş, binalardan karayollarına kadar geniş bir ilgi alanı ve çalışma yelpazesi olan jeoloji ve jeoloji mühendisliği ile belediye hizmetlerinin yakın ilişkileri olduğunu ifade ederek, “Çalışmalarımızda yakaladığımız uyumu ve şehrimizi daha ileriye taşımak için ortaya koyduğumuz gayreti artırarak devam ettirecek, yaşadığımız bu güzel şehri daha yaşanabilir kılmak adına projeler üretmeye hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

“Odalar hem meslektaşları hem şehir için bir kazanım”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve beraberindekiler daha sonra 89 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 15. Dönem Genel Kurulunda yeniden Konya Makina Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilen Aziz Hakan Altun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bugüne kadar hem mesleki açıdan hem de meslektaşları için yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Altun’a teşekkür eden Başkan Kavuş, Konya’da faaliyet gösteren meslek odalarının Türkiye’nin diğer pek çok yerinden farklı olarak asli vazifeleri üzerine yoğunlaşarak gerçek anlamda bir meslek odası gibi çalışmasının meslektaşlarına büyük katkı sağladığını belirterek, “Bu çalışma tarzı sadece mesleğe ya da aynı mesleği yapanlara katkı sağlamıyor. Bundan tüm şehir kazanıyor. Çünkü geleceği bilgi ve hizmeti üretenler ile mesleğini en iyi şekilde yapanlar şekillendirecektir” dedi.

“Bizler hizmet yolunu sizlerle birlikte yürümek istiyoruz”
Başkan Kavuş ve beraberindekilerin son durağı Konya Şehir Plancıları Odası Başkanı Münir Günay oldu. Misafirlerini yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşılayan Münir Günay, ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri için Başkan Kavuş ve Başkan Dolular’a teşekkürlerini iletti. Bir şehrin yapısal olarak hem düzenli hem de planlı gelişmesinin sağlanması adına öneri ve projeler oluşturan şehir plancılarının bu tanımı ile belediyecilik hizmetleri açısından ne derece önemli olduğunun ortaya konduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Bizler belediyeci olarak bir nevi şehir planlayıcılarıyız belki ama sizler bunun eğitimini almış bu konuda uzmanlaşmış kişilersiniz. Bu sebeple Meram’ın şehirciliğini ve geleceğini planlarken sizlerin fikri ve görüşü bizim için her şeyden önemli. Bu yolda sizlerle birlikte yürümek bizlere güç verecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Atık su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da şehir içi ulaşımda tarihi imza atılıyor
YEREL HABERLER Konya'da şehir içi ulaşımda tarihi imza atılıyor
Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 1 ölü
KTO Ocak ayı Konya Ekonomik Göstergeler Bülteni’ni yayımladı
YEREL HABERLER KTO Ocak ayı Konya Ekonomik Göstergeler Bülteni’ni ...
Yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı
Otomobilde uyuşturucularla yakalandılar
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucularla yakalandılar
Konyaspor gol yollarındaki sıkıntısını çözemiyor
YEREL HABERLER Konyaspor gol yollarındaki sıkıntısını çözemiyor
Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış
YEREL HABERLER Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış
Konya, dünya trafik sıkışıklığı endeksinde 329. sırada
YEREL HABERLER Konya, dünya trafik sıkışıklığı endeksinde 329. ...
Kulu’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kulu’da uyuşturucu operasyonu
Yeşim, annesi için döndüğü köyünde mantar üreticisi oldu
YEREL HABERLER Yeşim, annesi için döndüğü köyünde mantar üreticisi ...
Feyzioğlu, Kadir Şeker olayıyla ilgili: Adaletin tecelli etmesi anlamında elimden geleni yapacağım
YEREL HABERLER Feyzioğlu, Kadir Şeker olayıyla ilgili: Adaletin ...
TBB Başkanı Feyzioğlu: “Başsavcılığın soruşturmayı eksiksiz yapacağına inancım tam” Osman Kavala’nın Gezi davasından beraat etmesi sorulan Başkan Feyzioğlu: “Başka bir soruşturma dolayısıyla bir gözaltı işlemi yapılıyor”
YEREL HABERLER TBB Başkanı Feyzioğlu: “Başsavcılığın soruşturmayı ...
Ereğli Belediye Başkanı, MHP'ye katıldı
YEREL HABERLER Ereğli Belediye Başkanı, MHP'ye katıldı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Meram’da çekişmeli geçen bilgi yarışmasında iki ortaokul birinciliği paylaştı
YEREL HABERLER Meram’da çekişmeli geçen bilgi yarışmasında iki ...
Bülent Korkmaz: Her haftanın bir hikayesi var ve her hafta zor
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Her haftanın bir hikayesi var ve her ...
Radyocular Selçuklu’da buluştu
YEREL HABERLER Radyocular Selçuklu’da buluştu
Bülent Korkmaz: “Artık geçmişi unutacağız”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: “Artık geçmişi unutacağız”
Büyükşehir’den “Yol ve Yolculuk’’ temalı fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Yol ve Yolculuk’’ temalı fotoğraf ...
Başkan Kılca: “Karatay Söz Meclisi”nde vatandaşı dinledi
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Karatay Söz Meclisi”nde vatandaşı ...
Hasan Angı: “Konvoya hayır kampanyasını gönülden destekliyoruz"
YEREL HABERLER Hasan Angı: “Konvoya hayır kampanyasını gönülden ...
Selçuk Öztürk: “Çin’deki salgının ekonomiyi etkilemesi ile küresel talep belirli ölçüde Türkiye’ye kayacaktır"
YEREL HABERLER Selçuk Öztürk: “Çin’deki salgının ekonomiyi ...
İMO Konya Şubesi Başkanı Akın: "Tüm meslektaşlarımı 23 Şubat'ta oy kullanmaya davet ediyorum"
YEREL HABERLER İMO Konya Şubesi Başkanı Akın: "Tüm meslektaşlarımı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X