Başkan Kavuş: “Birliktelik bundan sonra da aynı samimiyetle devam edecek”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, yapılan genel kurullarla yeniden başkanlığa seçilen meslek odaları başkanlarını ziyaret etti. Başkan Kavuş, Konya ve Meram’ın bugüne kadar tüm kurum ve kuruluşları, siyaseti ve bürokrasisi ile meslek odaları ve tüm STK’ları ile Türkiye’ye örnek bir beraberlik sergilediğini belirterek, bu birlikteliğin bundan sonra da aynı samimiyetle devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretler Konya Mimarlar Odası Başkanı Armağan Güleç Korumaz ile başladı. Başkan Kavuş ve Başkan Dolular’ı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşılayan Armağan Güleç Korumaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında meslektaşlarına gösterdikleri ilgi ve yakınlıktan dolayı başkanlara teşekkür etti. Sözlerine, odanın ve tüm mimarların çalışmalarında başarılar dileyerek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya ve Meram’ın bugüne kadar tüm kurum ve kuruluşları, siyaseti ve bürokrasisi ile meslek odaları ve tüm STK’ları ile Türkiye’ye örnek bir beraberlik sergilediğini belirterek, bu birlikteliğin bundan sonra da aynı samimiyetle devam edeceğine vurgu yaptı.



“El birliği ile şehri çok daha iyi günlere taşımaya devam edeceğiz”

Başkan Kavuş ve Başkan Dolular’ın bundan sonraki durağı Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fethullah Arık oldu. 11 12 Ocak 2020 tarihlerinde yapılan 11. Genel Kurulda yeni listesi ile güven tazeleyen Prof. Dr. Fethullah Arık’ı tebrik eden Başkan Mustafa Kavuş, binalardan karayollarına kadar geniş bir ilgi alanı ve çalışma yelpazesi olan jeoloji ve jeoloji mühendisliği ile belediye hizmetlerinin yakın ilişkileri olduğunu ifade ederek, “Çalışmalarımızda yakaladığımız uyumu ve şehrimizi daha ileriye taşımak için ortaya koyduğumuz gayreti artırarak devam ettirecek, yaşadığımız bu güzel şehri daha yaşanabilir kılmak adına projeler üretmeye hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.



“Odalar hem meslektaşları hem şehir için bir kazanım”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve beraberindekiler daha sonra 89 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 15. Dönem Genel Kurulunda yeniden Konya Makina Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilen Aziz Hakan Altun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bugüne kadar hem mesleki açıdan hem de meslektaşları için yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Altun’a teşekkür eden Başkan Kavuş, Konya’da faaliyet gösteren meslek odalarının Türkiye’nin diğer pek çok yerinden farklı olarak asli vazifeleri üzerine yoğunlaşarak gerçek anlamda bir meslek odası gibi çalışmasının meslektaşlarına büyük katkı sağladığını belirterek, “Bu çalışma tarzı sadece mesleğe ya da aynı mesleği yapanlara katkı sağlamıyor. Bundan tüm şehir kazanıyor. Çünkü geleceği bilgi ve hizmeti üretenler ile mesleğini en iyi şekilde yapanlar şekillendirecektir” dedi.



“Bizler hizmet yolunu sizlerle birlikte yürümek istiyoruz”

Başkan Kavuş ve beraberindekilerin son durağı Konya Şehir Plancıları Odası Başkanı Münir Günay oldu. Misafirlerini yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşılayan Münir Günay, ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri için Başkan Kavuş ve Başkan Dolular’a teşekkürlerini iletti. Bir şehrin yapısal olarak hem düzenli hem de planlı gelişmesinin sağlanması adına öneri ve projeler oluşturan şehir plancılarının bu tanımı ile belediyecilik hizmetleri açısından ne derece önemli olduğunun ortaya konduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Bizler belediyeci olarak bir nevi şehir planlayıcılarıyız belki ama sizler bunun eğitimini almış bu konuda uzmanlaşmış kişilersiniz. Bu sebeple Meram’ın şehirciliğini ve geleceğini planlarken sizlerin fikri ve görüşü bizim için her şeyden önemli. Bu yolda sizlerle birlikte yürümek bizlere güç verecektir” ifadelerini kullandı.

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