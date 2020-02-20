OSB´lerdeki yapı denetimlerinde indirim oranı yeniden belirlendi

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize saniye bölgelerindeki yapıların denetimlerinde yapı denetim şirketlerine yüzde 75 gibi büyük bir oranda indirim yapma zorunluluğunda tavanın yüzde 50´ye çekilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

OSB´lerdeki yapıların proje, ruhsat ve inşaat sürecinde denetlenmesi ile ilgili yapı denetim şirketlerine uygulanan indirim oranları yeniden düzenlendi. Daha önce yüzde 75 olan oran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın yetkisi ile en fazla yüzde 50´ye kadar çekilebilecek.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, yapılan yenilemenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''İndirim oranının yüksek olması yapı denetim şirketleri ile yatırımcı sanayicilerimiz arasında anlaşmazlıklara neden oluyordu. Resmi Gazete´de yayımlanan kararla artık yapı denetim şirketlerine uygulanacak indirim oranı, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın görüşleri alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın oluruyla yüzde 50´yi geçmemek üzere yeniden düzenlendi. Böylece yatırımcı ile yapı denetim şirketleri arasındaki ihtilafları çözecek önemli bir adım atılmış oldu. Bu düzenleme için Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanımız Sayın Mustafa Elitaş ve Komisyon Üyelerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank´a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum´a teşekkür ediyoruz'' dedi.



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