Paydaşlar ‘Sebze Fidesi Üretim Tesisi’nin geleceği için buluştu

KOP desteği ile kurulan Sebze Fidesi Üretim Tesisi’nin paydaşları Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği yöneticileri tesisin çalışmalarını değerlendirmek, 2020 ve sonrasının planlamasını yapmak üzere bir araya geldi.

Şu an itibariyle yılda 12 milyon fide üreterek çiftçilerimize birçok yönden katkı sağlaması amacıyla kurulan tesiste üretilen ilk fidelerin toprakla buluştuğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesi yararlı ve hayırlı bir hizmete imza atan tüm paydaşlara ve destek veren KOP’a teşekkür etti. 3 bin 250 metrekare üretim serası, 200 metrekare depo ve 105 metrekare idari binadan oluşan ve toplam 3 bin 700 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu bulunan tesisin, Konya ve Meram çiftçisinin rekabet gücünü artıracağına işaret eden Başkan Kavuş, “Bu toplantıyla, sebze fidelerini hastalıktan kurtaran, çiftçilerimize daha fazla kar etmelerinin yolunu açan, verim ve kalite artışını sağlayarak fidelerin taşıma sırasında gördüğü zararların da önüne geçen tesisimizin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdik. Toplantımızda ayrıca gelecek planlamasını paydaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Çiftçilerimizin refahını artırmaya yönelik bir proje olan bu tesisin şehir ekonomisine katkısı gün be gün artacaktır. Mart ayında yüzde yüz doluluğa ulaşacağız. Bu tesis, Konya’nın ihtiyacı olan hibrit tohumundan üretilen fidelerin 6’da birini, genel ihtiyacın ise 10’da birini karşılıyor. Bu işin önünü açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Böylesi yararlı bir hizmetin daha da büyümesi ve yayılması için zaman zaman bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



“Bu tesis Konya adına atılmış en önemli adımlardan biri”

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise Konya çiftçisine büyük yarar sağlayacak bu tesisin hayat bulmasında verdiği destekten dolayı Meram Belediyesi ve Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür etti. Açılışının kısa bir süre önce gerçekleşmiş olmasına rağmen bugün yüzde 70 doluluğa ulaştığını ve alınan siparişlerle bu doluluğun Mart ayında yüzde yüze oluşacağını ifade eden Kavuneker, “Şu an lavanta ve küçük baş hayvanlar için mera bitkilerinin fideleri üretiliyor. Bu tesis Konya adına önemli bir adım. Çünkü alınan fideler tarlada daha çabuk uyum sağlıyor. Dışarıdan gelen fideler nem ve sıcaklık farkından dolayı 1520 gün gecikmeli oluyor. Burası ari bir işletme. Sulama, ilaçlama otomatik. Her şey mühendisler gözetiminde gerçekleşiyor” dedi.

Projeye destek veren herkese sebze üreticileri adına teşekkür eden Konya Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Uyan’da “Konya’da olmaz yapılamaz denilen bir düşünceyi bu tesis sayesinde kırdık. Bugün geldiğimiz noktada tesis, doluluk oranına ulaşmak üzere. Başarının artarak devam etmesi için birlikteliğimiz ve buluşmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Sebze Fidesi Üretim Tesisinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Tarım Müdürü Niyazi Emrah Çerez, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Konya Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Uyan katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.