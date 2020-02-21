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Kezzapla saldıran komşuya 'kasten yaralama'dan da hapis istemi

DHA

KONYA'da, kavgalı olduğu komşularının üzerine kezzap dökerek, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gülay Durusoy (41) hakkında, daha önce de ailenin zihinsel engelli oğlu Akil Şahin'i darbettiği gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Durusoy, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.
Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki apartmanda oturan Saadet Şahin (45), geçen yıl 17 Eylül günü, işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden aralarında tartışma yaşanan karşı komşusu Gülay Durusoy da kapıyı açtı. Durusoy, elindeki kasenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı. Saadet Şahin´in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akil'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül´ün (8) elleri ve kolları, Ramazan Şahin´in kolu ve bacağı yandı. Olay anında aynı yerde olan apartman sakinlerinden Şeyda Bağbudar'ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi; ancak kalıcı izler oluştu. Gözaltına alınan Gülay Durusoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
9 YIL HAPİS CEZASI
17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gülay Durusoy, ikinci celsede tahliye edildi. Durusoy, 4 Ekim günü görülen karar duruşmasında ise 'kasten yaralama' suçundan toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın yargılama sırasında olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği, suçunu inkar ettiği ve pişman olmadığı gerekçesiyle cezada indirim yapmadı. 
1,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
Gülay Durusoy'un, Şahin ailesine yönelik kezzaplı saldırısından 2 ay önce de zihinsel engelli Akil Şahin'i iterek, düşürüp, yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Ailenin şikayetçi olması üzerine Durusoy hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'kasten yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede; Gülay Durusoy'un olay günü, Saadet Şahin'in oğlu olan mağdur Akil Şahin'i çekiştirerek, yere düşürdüğü, Akil Şahin'in bu nedenle dizlerinden yaralandığı, mağdurun yüzde 75 oranında zihinsel engelli olup, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunduğu ve Saadet Şahin'in, oğlunu yaralaması nedeniyle Gülay Durusoy'dan şikayetçi olduğu belirtilerek, "Şüphelinin bu şekilde üzerine atılı bulunan müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır" denildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Davanın duruşmasına Gülay Durusoy ile Şahin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Durusoy, "Aliye Nisa Ö., Ayşe A. ve Sadet Şahin arasında kavga meydana gelmiştir. Ben herhangi bir şekilde mağduru yaralamadım. Ayrıca doktor raporlarını da mahkemeye ibraz etmiştim" dedi.
Gülay Durusoy'un avukatı ise müvekkilinin sağlık sorunlarını olduğunu belirterek, mahalleden gönderebilmek için üzerine suç atıldığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmayı erteledi. 

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