MAY Tohum’un Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi ile çiftçiler gelişiyor

Türkiye’nin önder tohum firmalarından MAY Tohum, Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi kapsamında gerçekleştirdiği bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleriyle çiftçilerin tarımsal üretimdeki verimliliklerini arttırmaları için destek oluyor, geleceklerine bereket katıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde, çiftçilerle bir araya gelmeyi planlayan MAY Tohum, Kazanmayı Bilen Çiftçi projesine Konya’da gerçekleştirdiği eğitim etkinliği ile başladı.

1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, pazarlama ve satışı konularında faaliyet gösteren MAY Tohum, Türk tarım sektöründe katma değer sağlamak için yatırımlarına devam ediyor. ArGe faaliyetlerine, tohum üretim süreçlerine ve çalışanlarına yaptığı yatırımların yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de, çiftçilere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerle finansal okuryazarlık ve üretim teknikleri konularında bilgilendirmeler yaparak, çiftçilerin farkındalıklarını arttırıyor. Sürekli gelişim vizyonuyla geliştirdiği Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi ile MAY Tohum, tarım sektörünün en önemli paydaşları olan çiftçileri, tarımsal üretim süreçlerindeki teknik konular ve bütçe ve finans yönetimi konularında bilgilendirmeyi hedefliyor.



Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesinin ilk durağı Konya

Türkiye’nin farklı bölgelerinde, çiftçilerle bir araya gelmeyi planlayan MAY Tohum, Kazanmayı Bilen Çiftçi projesine 19 Şubat’ta Konya’da gerçekleştirdiği eğitim etkinliği ile başladı. Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan MAY Tohum Satış Müdürü Abdullah Demir, amaçlarının, özellikle tarımsal üretimi gerçekleştiren çiftçilerin kendi gelir gider tablolarını tutarak sezon sonunda elde etmiş oldukları üründen kazanacakları parayı ve bu parayla ilgili yatırımın nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda planlama yapabilmelerine destek olmak olduğunu söyledi. Proje hakkında detaylı bilgi veren Demir, “Sosyal Sorumluluk bilinciyle planladığımız ‘Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi’nin özellikle çiftçilerimize ve bu işi yapmak isteyen üreticilerimize yol gösterici bir harita olmasını istiyoruz. Atatürk’ün söylediği gibi ‘Çiftçi milletin efendisidir’ ve biz bu projelerle çiftçimizi gerçekten kalkındırarak ekonomisini ve tarlasını doğru yöneten, faaliyetini yapan üretim kesimi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz bugünkü toplantının ilk bölümünde Finansal Okuryazarlık eğitimi bir sonraki basamağında da üreticilerimize hayvan besleme ile ilgili de bilgilendirmeler yapacağız ve bu konuda da alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen hocamızla bu eğitimi vereceğiz. Projemizin bir sonraki adımını ise Çanakkale’de gerçekleştireceğiz. İlerleyen süreçlerde de Türkiye’ çapında farklı bölgelerde de çiftçilerle buluşarak, onların farkındalıklarının artması ve üretim faaliyetlerinde ülkemize ekonomik anlamda katma değer sağlanması amacıyla hem çiftçilerimize hem de tarım sektörüne fayda sağlamayı istiyoruz” diye konuştu.

MAY Tohum hakkında da bilgi veren Abdullah Demir, “MAY Tohum, 1978 yılında Bursa’da faaliyetlere başlamış, ArGe, üretim, pazarlama, satış faaliyetleriyle şuanda hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyetlerine devam eden yerli bir firma. Firmamızın en önemli özelliği, Türkiye’de yapmış olduğumuz ArGe faaliyetleri sonucunda ürettiğimiz tohum çeşitlerini dünyada da birçok ülkeye ihraç ediyor olması ve tohum ihracatının yanı sıra lisans ihracatı yaparak, geliştirdiğimiz tohum teknolojilerinin dünya çapında kullanılmasını sağlamamız. Tohumda ArGe işi, özelikle günümüzde, dünyada çok uluslu firmaların yaptığı bir iş. Fakat Türkiye’de bu işi yapan, mısır, ayçiçeği, pamuk ve sebze türlerinde ArGe faaliyetlerini yaparak uluslararası rekabette Türkiye’ye ciddi katma değer sağlayan yerli bir firma olarak, üretmiş olduğumuz tohumları yurt dışına ihraç ederek de ülkemize gelir sağlamış oluyoruz. Bu da hepimiz için önemli katma değer, bu konuda pazarlama ve satış faaliyetlerimizi de hızlı bir şekilde devam ettirmekteyiz” dedi.



Finansal Okuryazarlık ve Hayvan Beslemesinde Mısır Silajının Önemi anlatıldı

Konyalı çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen eğitim etkinliğinde, çiftçiler, Finansal Okuryazarlık ve Hayvan Beslemesinde Mısır Silajının Önemi konularında bilgilendirildi. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, finansal okuryazarlık alanında uzman eğitmen ve yazar Hakan Turgut, girişimcilik, tarımsal üretimde bütçe ve finans yönetimi, nakit para yönetimi ve yatırım yönetimi konularında bilgileri çiftçilerle paylaştı.

Etkinliğin ikinci bölümünde de Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen, Hayvan Beslemesinde Mısır Silajının önemi, kaliteli bir mısır silajında olması gereken besin değerleri ve hayvansal üretime etkileri konularında sahada yanlış bilinenleri vurgulayarak çiftçileri bilgilendirdi.



Eğitim programının ikincisi 9 Mart’ta Çanakkale’de yapılacak

Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi kapsamındaki eğitim programının ikincisini 9 Mart’ta Çanakkale’de gerçekleştirecek olan MAY Tohum, Çanakkaleli çiftçilere, finansal okuryazarlık konularında bilinçlendirme çalışmalarına devam edecek.

Hibrit Ayçiçeği, Hibrit Mısır, Pamuk, Taze Fasulye ve Tatlı Mısır türlerinde tohum ıslahı ve üretimi konusunda Türk tarım sektörünün öncü firmalarından olan MAY Tohum, Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin yanı sıra portföyündeki katma değeri yüksek çeşitlerle 40’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.