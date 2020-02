KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile hayata geçireceği KONYARAY Banliyö Hattı’nın imzaları atıldı.

Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılan imza töreninin açılışında konuşan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihi açısından çok önemli bir gün yaşadıklarını ifade etti. Büyükşehirlerin en büyük sorununun trafik olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Konya trafik yoğunluğu açısından şu anda kriz oluşturacak bir durumda değil. Birçok uluslararası kuruluşun yaptığı değerlendirmeye göre sıralamada iyi durumdayız. Ama Konya çok hızla gelişiyor. Gerekli tedbirlerin alınması için bu dönemde çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Şu anda Konya Metrosu’nun şantiye kurulum aşaması tamamlanmak üzere. İnşallah bu yıl inşaatına başlanacak. Konyamız açısından önemli bir dönüm noktası olan metro ile Konya metrosu olan şehirler statüsüne de kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.



“Banliyönün ilk etabı 17.4 kilometre, toplamda 26 kilometre”

KONYARAY projesinin çok önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çünkü şehirde yolcu trafiğinin oluştuğu ama bizim toplu ulaşım aksımızın olmadığı bir hatta yolcu taşımaya başlamış olacağız. Proje İki etaptan oluşuyor. Birinci etap Konya Garı ve havaalanı 17.4 kilometre; ikinci etapta Yaylapınar’dan başlayıp Organize Sanayi Bölgesine kadar olan 26 kilometrelik hatta Meram, Karatay ve Selçuklu’daki sanayilerimiz ve organize sanayilerimiz kesintisiz ve konforlu bir taşımaya kavuşmuş olacak. Bu, yıllardır üzerinde konuşulan bir projeydi, hayata geçirmek bugüne nasip oldu. Projede büyük emeği olan TCDD Genel Müdürümüze sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“Konya, 4 yıllık sürede 65 kilometre yeni raylı sistem hattına kavuşacak”

Projelerin tamamlandığında Konya’nın 21.1 kilometre metro hattına, 26 kilometre banliyö hattına sahip olacağını belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Ayrıca şu anda projelerini tamamladığımız, bütçesini hazırlamak için uğraştığımız Barış Caddesi Tramvayı 16 kilometre ve AdliyeŞehir Hastanesi Tramvayı 1.4 kilometreden oluşuyor. Onlar da tamamlandığında bu dört yıllık sürede Konya, 65 kilometre yeni raylı sistem hattına kavuşmuş olacak. Bu, bugün kullandığımız hattın yaklaşık iki buçuk katı” diye konuştu.

Banliyö hattı projesinin duraklarıyla ve güzergahlarıyla Konya’ya önemli katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Altay, “Aslında her ne kadar yatırım bedeli metro kadar yüksek olmasa da metro standardında bir iş yapıyoruz. Yıllardır Organize Sanayi Bölgesindeki hemşehrilerimizin toplu ulaşıma ulaşması için çeşitli projeler yürüttük ama bugün bunu ilk kez imza altına almış oluyoruz. Böylece 2 bin 600’e yakın servis aracının trafik yoğunluğuna neden olmasından da kurtulmuş olacağız. Ayrıca KONYARAY’ın bir özelliği de Konya Ana Ulaşım Hatlarına entegre bir ulaşım sağlıyoruz. Hem Meram Belediyesi bölgesinde hem de Yeni Yüksek Hızlı Tren Garından metro hatlarımıza entegreli sistemle kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.



"Taşıt alımı Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülüyor"

Başkan Altay, konuşmasının devamında, "Böylece vatandaşlarımız bir yerden bir yere giderken hem mevcut tramvayımızı hem metroyu hem de KONYARAY’I kullanma imkanına kavuşmuş olacak. İnşallah bu yıl içinde bununla ilgili ihale sürecini başlatmayı planlıyoruz. 17.4 kilometre ve sonrasında da 26 kilometre hat en kısa sürede tamamlanarak hizmete geçmiş olacak. Taşıt alımı Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülüyor. İnşallah bu yıl da onun çalışmasına başlamış olacağız. Ayrıca bu projenin bir diğer özelliği de Konya Havaalanını ilk kez raylı sisteme bağlamış oluyoruz. Bugüne kadar havaalanı, raylı sistem toplu ulaşım alanımızda değildi. Böylece havaalanı, yeni otogarımız, yeni gar binamız, eski gar binamız birbirine entegreli bir sistem haline gelmiş olacak. Burada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Konya’yı her zaman önemsiyor ve bu projelerin yapılmasında talimatlarıyla da bize destek veriyor. Biz, Konya olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz, inşallah. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan başta olmak üzere valimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız, il başkanımız, belediye başkanlarımız, hep birlikte Konya’ya hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. Konya’nın bu birlik ve beraberliği birçok projenin hayata geçmesine de vesile oluyor. Şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.



"Banliyö hattı insan hayatını verimli kılma ve zamanı değerli kılmak açısından son derece önemli"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, Konya’nın İstanbul hattıyla hızlı trene ve demir, hava, karayolu deniz yolu ile bağlı olduğunu söyledi. Şehir içi ulaşımı yoğun bir hatta uygulamanın hem ekonomik hem de sosyokültürel olarak insanların hayatını kolaylaştıracağını ifade eden Altunyaldız, banliyö hattının insan hayatını verimli kılma ve zamanını değerli kılmak açısından son derece önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, demir yolu sevdasının genetik olabileceğini aktardı. Demir yoluna ve demir yolu yolculuğuna karşı bir muhabbeti olduğunu anlatan Vali Toprak, “Fakat bu sadece ben de değil, toplumda da demiryoluna karşı farklı bir bakış var. Onu sadece bir ulaşım vasıtası değil de insana değişik duygular yaşatan, kavuşmayı yaşatan, ayrılıkları yaşatan, hasretin bitmesini yaşatan o istasyonlardaki duygu kokan atmosferi gittiğimizde hala görüyoruz” dedi.



"Konya, Anadolu Bağdat demiryolunun en önemli merkezlerinden"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Konya’nın Anadolu Bağdat demiryolunun en önemli merkezlerinden olduğunu kaydetti. Konya’nın ilk tren düdüğünün duyulduğu 1895 yılından bu yana bir demiryolu şehri olduğunu anlatan Uygun, “2003 yılında Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlatılan demiryolu öncelikli politikaların sonucunda 2011 yılında yüksek hızlı trenle tanışan Konya’da, AnkaraKonyaİstanbul arasından günde 9 bin hemşehrimiz yüksek hızlı trenlerle seyahat etme konforuna sahip olmuştur. Ayrıca Kayacık’ta inşa ettiğimiz lojistik merkezi Konyalı üreticilerimizin, ihracatımızın ucuz lojistik ihtiyacını karşılayarak Türkiye’ye ve dünyaya açılan kapısı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’nın ulaşımda altın çağını yaşadığını söyledi. Metro çalışmaları devam ederken bir taraftan da banliyö, şehir hastanesi ve tramvay hattı çalışmalarının da şehrin ulaşımını rahatlatacağını kaydetti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’nın Türkiye’de metronun temelinin atılacağı dördüncü şehir olacağını belirtti. Banliyönün Meram Belediyesinin oradan başladığını ifade eden Başkan Kavuş, "Karatay ve Selçuklu’yu dolaştıktan sonra yine Meram’da bitecek. Bizim bu iki ilçeyi de birbirine bağlayacak ciddi bir hizmetti. Aynı zamanda sadece ulaşım projesi olmaktan ziyade kentsel dönüşümde de ciddi katkılar sağlayacak ilçemizin arazilerine ve mevcut yapılarına değer katacak bir projeydi” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’nın hak ettiği yatırımları tek tek aldığını anlatarak, "Ulaşımla ilgili raylı sitemin ilk kullanıldığı ilk büyükşehir Konya. Bu dönem gelecek yatırımlarla birlikte, metro tramvay yatırımlarıyla ve KONYARAY yatırımlarıyla birlikte Anadolu’da raylı sistemin yoğun olarak kullanıldığı il olacak” dedi.



İmzalar atıldı

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun arasında banliyö hattının protokolü imzalandı.

Programa aynı zamanda, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Kararslan, oda başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatanda katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.