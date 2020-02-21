Başkan Hasan Kılca, vatandaşlara buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Şemsi Tebrizi Mahallesindeki Kadı İzzettin Camisi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cuma Buluşmalarını sürdüren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Şemsi Tebrizi Mahallesindeki Kadı İzzettin Camii’nde kılınan namazın ardından bölge sakinleri ve esnaflarla buluştu. Esnafın ve vatandaşların Cuma Günü’nü tebrik eden Başkan Hasan Kılca, vatandaşların taleplerini de dinledi. Hasan Kılca, her daim halkın içinde, milletin isteklerine önem veren bir anlayışı benimsediklerini, Cuma Buluşmalarının da bu anlamda çok güzel bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Cuma Buluşmaları ile hem bölgedeki vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek hasbihal ettiklerini hem de istek ve önerileri dinlediklerini belirten Kılca, “Böylece hem istişare geleneğini sürdürüyoruz hem de hizmetlerimiz bereketleniyor. Hemşehrilerimizin dua ve destekleri, bizlerin de gayretleriyle şehrimiz, ilçemiz gün geçtikçe çok daha güzelleşecek, güçlenecek. Allah beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Şemsi Tebrizi Mahallesindeki Kadı İzzettin Camisi’ndeki Cuma Buluşmasında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürlerinin yanı sıra, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilatı ve Karatay Belediyesi meclisi üyeleri eşlik etti.

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