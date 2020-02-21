Beyşehir’de devrilen kamyondaki arpalar yola saçıldı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde karayolu üzerine devrilen kamyonun kasasındaki arpalar yola saçıldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, BeyşehirIsparta Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Y., idaresindeki 40 DV 082 plakalı arpa yüklü kamyon, Kuşluca Mahalle yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulunduğu şerit üzerine devrilerek yan yattı. Kaza sonrasında sürücü yaralanırken, aracın kasasındaki hububat yol üzerine saçıldı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola dökülen arpa dolayısıyla bir süre karayolu ulaşıma kapandı. Devrilen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Karayolu dökülen arpaların temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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