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KONYA'da baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu. Bombalar imha edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında KonyaBeyşehir karayolu üzerinde bulunan Apa Barajı Değirmen köy mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşlar, baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombasını görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombaları üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Kısa süre önce atıldığı değerlendirilen el bombaları, olay yeri incelemesinin ardından imha edilmek üzere jandarma tarafından götürüldü.



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