Karatay’da “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” seminerleri başladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Enderun Eğitim Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” seminerleri başladı.

Toplumun temel taşı olan aile kavramının daha iyi anlaşılması, korunması ve gelecek nesillere de söz konusu kavramın öneminin anlatılması amacıyla Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Enderun Eğitim Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” seminerleri, Hacıveyiszade Cami Müezzini Mehmet Şimşek’in Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Çok güzel ve akıllı şehirler inşa edebiliriz ama sağlıklı nesiller yetiştiremezsek inşa ettiğimiz bu akıllı şehirler, yetişen sağlıksız nesillerce bir gün imha edilir” diyerek toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesinin önemine değindi. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak bu bağlamda sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmek için pek çok program düzenlediklerini, bu seminerleri de bu kapsamda değerlendirdiklerini belirtti.



“Aile, millet varlığımızın temelidir”

Başkan Kılca, sosyal belediyecilik anlayışı ve sorumluluğuyla bu seminerleri düzenlediklerini kaydederek, “Çünkü aile kavramını çok önemsiyoruz. Aile, millet varlığımızın temelidir, asli dayanağıdır. Aile, nesiller arasındaki değer aktarımının da en önemli aracıdır. Kişilik, okuldan ve toplumdan önce ailede inşa edilir, ailede oluşturulur. Maalesef artık neredeyse tüm ailelerde görmeye alışık olduğumuz modern hayatın bu örseleyici hamleleri karşısında hepimiz, aile kurumuna sahip çıkmak zorundayız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşabilmek için aile kurumumuzu yüceltmeli ve onu ayakta tutmalıyız” dedi.

Güçlü bir devlet, güçlü bir millet ve mutlu bir aile için atılacak ilk adımın iyi bir iletişimden geçtiğini söyleyen Başkan Kılca, günlük yaşamın tüm yorgunluğunu, yoğunluğunu ve stresini dışarıda bırakmanın da bunda çok etkili olduğunu aktardı.

Başkan Hasan Kılca, “Rahmet ve meveddeti yani sevgi ile muhabbeti evimizde her zaman hakim unsur olarak belirlemeliyiz. Aile içerisinde zaman zaman karşımıza çıkan anlaşmazlık, çatışma veya diğer olumsuzluklara karşı af ve hoşgörüyü bir lütuf değil, bir vazife telakki edebilirsek yuvalarımızdan huzur ile mutluluğun eksik olmadığını göreceğiz. Sonuç olarak derin medeniyetimiz ve elbette inancımızın temelinde de önemli bir yer tutan aileyle ilgili bu değerlere sahip çıkmak ve uygulamak, bizi küçülten değil; yücelten bir tercihtir. Bu değerleri sadece kendimizde değil; evlatlarımızda ve gençlerimizde de görmeliyiz” şeklinde konuştu.



“Aile bizim son sığınağımızdır”

Enderun Vakfı Başkanı Mustafa Metin ise, seminerlerin düzenlenmesi dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ederek aile kavramının önemine değindi. İslam inancının ve tüm peygamberlerin aile hayatına çok büyük önem verdiklerini dile getiren Metin, “Dinimizin hele hele de Peygamberimiz ile Hazreti Hatice’nin evlilik hayatını mutlaka okuyalım, anlayalım ve yaşamaya gayret edelim. Çünkü aile, toplumun en önemli kurumu ve bizim son sığınağımızdır. Toplumlarımızın huzurlu olması, ailemizin huzurlu olmasından geçiyor. Bunun için de aile içindeki bireylerin bilinçlenmesi ve iyi bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda gayret gösteren Karatay Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Psikoterapist Nazlı Özburun’un “Evliliğe Hazırlık” seminerine geçildi. Seminerlerin ilk oturumunda Psikoterapist Nazlı Özburun, toplumda bireylerin evliliğe giden süreçler ile sağlıklı ve mutlu bir evlilik için yapılması gerekenler konusundaki bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Özburun, “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” projesi dolayısıyla Karatay Belediyesi ve Enderun Eğitim Vakfı’na teşekkür etti.

Meslek hayatı boyunca aileyi ve mutlu bir evliliği kendisine dert edindiğinin altını çizen Psikoterapist Nazlı Özburun, “Aile çok önemli bir kurum çünkü aileyi kaybettiğimizde geriye maalesef başka bir şey de kalmıyor. Onun için her bir aile bireyinin eğitimi, aile içi iletişimi ve ilişkilerine önem vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, seminerin sonunda Psikoterapist Nazlı Özburun’a günün anısına Hazreti Mevlana’nın türbesinin maketinin olduğu bir hediye takdim ederken; Nazlı Özburun da seminer sonunda vatandaşlara kitaplarını imzaladı.

Gerçekleştirilen ve büyük ilginin olduğu konferansa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Enderun Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Metin, Milli Türk Talebe Birliği Konya Şube Başkanı Mehmet Şimşek, Karatay Belediyesi yöneticileri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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