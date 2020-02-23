İki otomobil çarpıştı, bagajdaki köpekler yola savruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şubat ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir otomobilin bagajındaki iki köpek de yola savruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şubat ayı içinde meydana gelen trafik kazalarının KGYS kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kazaların dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, ışık ihlali, aşırı hız gibi nedenlerle yaşandığı gözler önüne serildi. Kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Iğdır, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Sakarya, Samsun ve Van’da yaşanan kazalar dikkat çekti. Paylaşılan kayıtlarda Erzurum’un üç kaza görüntüsüyle ilk sırada yer aldığı görüldü.



Kazada bagajdaki iki köpek yola savruldu

Görüntüler arasında dikkat çeken ilk görüntü Hatay'daki kaza oldu. Görüntülerde bebek arabalı bir kadın yolun karşısına geçtiği sırada karşıya geçmek için bekleyen adama, o sırada otomobille çarpışan hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan adam bariyerlere çarptıktan sonra yere düştü.

Amasya'daki kazada ise, iki otomobilin çarpışması sonucu araçların savrulduğu ve bu sırada kırmızı renkli otomobilin bagajında bulunan iki köpeğin yola savrulduğu görüldü.

Adana'daki kamera kayıtlarında da, seyir halindeki motosikletli şahsa kavşağa giren bir minibüs çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle motosikletli şahıs yola savrularak yaralanıyor.

Kayseri'deki kaza görüntüsünde hızla gelen otomobilin kontrolden çıkarak zikzaklar çizdiği ve ardından refüjde bulunan bir yayanın üzerine düşmesi yer alıyor.

Erzurum’da yaşanan bir diğer ilginç kazada ise, beyaz bir otomobilin hızını alamayarak ilk önce yol kenarında bulunan çitlere, ardından da bir dükkanın camına çarptığı, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların canlarını son anda kurtardıkları yer alıyor.

Diğer kamera kayıtlarında da çeşitli trafik ihlalleri sonucu meydana gelen kazaların görüntüleri yer alıyor.

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