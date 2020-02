Konya'daki depremde duvarlarında çatlaklar oluşan evlerde inceleme yapıldı Panik atak şikayetiyle 8 kişi hastaneye başvurdu

Konya’nın Derebucak ilçesinde gece meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, panik atak şikayetiyle 8 kişinin hastaneye başvurduğu öğrenildi. AFAD ve Çevre İl ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Göynem Mahallesi'nde duvarlarında çatlaklar oluşan evlerde inceleme yaptı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde gece saat 01.26'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına yol açmayan depremde panik atak şikayetiyle 8 kişinin Derebucak Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi. Depremin en çok hissedildiği yerleşim merkezi olan ve nüfusunun bir kısmı Norveç’te yaşayan ilçeye bağlı Göynem Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. 4 katlı bir binanın ikinci katı ile en üst katında ise asansör girişinin mermer blokları yerlere düşerek parçalandı. Yerleşim merkezinde deprem nedeniyle kendilerini sokağa atan vatandaşlar, geceyi dışarıda araçlar içerisinde ve kahvehanelerde geçirdi. Günün aydınlanmasıyla birlikte AFAD ve Çevre İl ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Göynem Mahallesi'nde duvarlarında çatlaklar oluşan evlerde inceleme yaptı. Okul ve kamu binaları da depremden sonra incelemeye alındı.

Göynem Mahallesi Muhtarı Yakup Cin, Derebucak’ta depremin en çok hissedilen yerleşim merkezinin Göynem Mahallesi olduğunu dile getirerek, “Deprem anında ayakta idik. Daha önce de depremi yaşadık ama bu şekilde bir sallantı olmamıştı. Aynı şimşek, yıldırım atar gibi deprem oldu. Çok korktuk, kendisini sokağa atan vatandaşlarımızın büyük bölümü geceyi yoğun kar yağışının devam etmesine rağmen dışarıda araçlarda, otobüslerde geçirdi. Depremde yıkılan bir yapımız, bir can ve mal kaybı yok ama bazı evlerimizde ufak tefek duvarlarda çatlaklıklar var. Bir apartmanımızın asansör girişindeki mermer bloklar depremin şiddetiyle yerinden sökülerek koridora yıkılmış“ dedi.

