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(Görüntülü) Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı 

DHA

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı(32), müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) hakkında, yakın çevresinden alınan bilgiler ile 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Şeker'in mont ve sırt çantasında yapılan kriminal incelemeye dair raporun ise henüz tamamlanmadığı bildirildi. 

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı(32), müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) hakkında, yakın çevresinden alınan bilgiler ile 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Şeker'in mont ve sırt çantasında yapılan kriminal incelemeye dair raporun ise henüz tamamlanmadığı bildirildi. 
Olay, 5 Şubat akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Tutuklu Şeker'in liseyi okuduğu Akşehir ile ailesinin yaşadığı Ilgın'da, yakın çevresine sorular sorularak hazılanan raporda, Kadir Şeker'in, efendi, yardımsever bir kişiliği olduğu, en küçük bir tartışma dahi yaşamadığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi. Şeker'in bindiği araçlarda, kadın ve yaşlı yolcu gördüğünde ayağa kalkıp yer verdiği, aile üyelerinin suça meyilli olmadığı, ağabeyi ile eğitimlerine çok önem verdikleri ve okullarında başarılı oldukları ifade edildi.
Öte yandan Şeker'in kriminal incelemeye gönderilen mont ve sırt çantasıyla ilgili istenilen raporun henüz tamamlanmadığı belirtildi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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