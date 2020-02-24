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Kuyumcudan yaklaşık 200 bilezik ve 40 bin TL çalan şüpheliler yakalandı Konya'da bir kuyumcudan ...

İHA

Konya'da bir kuyumcudan yaklaşık 200 bilezik ve 40 bin TL çaldıktan sonra kaçan şüpheliler, soygun sırasında şüphelilerden birinin "Alparslan hadi alacağını al" demesi üzerine çalışma başlatan polisler tarafından kiraladıkları araç üzerinden tespit edilerek çaldıkları altın ve paralarla yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Erdoğan Solak’a ait kuyumcuyu bir süre takip eden yüzü maskeli 2 şüpheli plakası kapalı beyaz bir araç ile iş yerine geldi. İçerideki çalışanlara tüfeği doğrultarak torbaya altın ve paraları doldurmasını isteyen şüpheliler, yaklaşık 200 altın bilezik ve 40 bin lira para alarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelerken görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

Soyguncu arkadaşının ismini söyleyince yakalandılar
Soygunun ardından çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızların kafasına silah dayadığı işyeri sahibinin oğlu Hüseyin Solak’ın ifadesine başvurdu. Hüseyin Solak ifadesinde, "Biri hızlıca içeriye girdi diğeri de içeriye girerek dolaştı diğer tarafa. 'Alparslan hadi, alacağını al dedi' diyerek olay anını anlattı. Şüphelilerden birinin sarf ettiği "Alparslan" isminden yola çıkan polis ekipleri, olayda kullanılan beyaz aracın kiralık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kent genelindeki oto kiralama şirketleri taramaya alınarak Alpaslan isimli şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası bir araç kiralama filosuna ait aracın, olayda kullanılan araç olduğu belirlendi. Soygunda kullanılan aracın da Alpaslan Ç. (22) ile Sevet G. (21) tarafından 2022 Şubat tarihleri arasında kiralandıkları öğrenildi. Tespit edilen aracın uydu sisteminden takibe alınarak şüpheli şahısların Meram ilçesinde olduğu belirlendi.

Altınlar gömülü halde bulundu
Belirlenen aracın bulduğu noktaya giden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri baskınla şüpheliler Alparslan Ç. ve Sevet G.'yi yakalamayı başardı. 21 saat süren çalışmanın ardından şüphelilere ulaşan polis ekipleri, şahısların ifadeleri doğrultusunda da çalınan altın ve paraları Merem Dere mevkisinde arazide gömülü olarak ele geçirdi. Soygunda kullanılan tüfek de şüphelilerin gösterdiği bir kuyuda bulundu. Ele geçirilen altınlar ve nakit paralar kuyumcu İbrahim Erdoğan'a teslim edildiği öğrenildi.
Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin, "İstanbul’da yaşadıklarını ve bir süre önce Konya’ya çalışmaya geldiklerini söyleyerek olay için iki günlük araç kiraladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından 2 soyguncunun adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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