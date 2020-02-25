Vali Toprak Kulu’da muhtarlarla bir araya geldi

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Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya’nın Kulu ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Toprak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda düzenlenen istişare toplantısında muhtarlar ve protokol üyeleriyle bir araya geldi. Vali Toprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, protokol üyeleri ile 37 mahalle muhtarı katıldı. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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