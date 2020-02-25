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Meram çiftçisine ekipman desteği müjdesi

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram'ın çiftçilerine ekipman ve tesis desteği verecek.

Meram çiftçisine ekipman desteği müjdesi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram’ın çiftçilerine ekipman ve tesis desteği verecek.
Meram çiftçisine tarımsal ekipman desteği verilmesini öngören protokol Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odası tarafından imzalandı. İmzalar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız tarafından atıldı.

“Hedefimiz; insanların yaşadıkları yerde gelirlerinin artırılması”
İmza öncesi, “Konya’nın birçok özelliği var ama en önemli özelliği Konya’nın bir tarım şehri olmasıdır” diyerek sözlerine başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram çiftçisi için önem arz eden bir protokolü imzalamak üzere Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odasıyla bir araya geldiklerini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi olarak Konya çiftçisine tarımsal desteklerden fide ve fidan dağıtımlarına, eğitimlerinden sulama yatırımlarına kadar birçok yönden destek verdiklerini hatırlatan Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ana hedefimiz; insanların yaşadıkları yerde gelirlerinin artırılması. Bunun için tarımsal faaliyetlere ciddi miktarda kaynak aktarıyoruz. Bu amaçla 2014 yılından bu yana çiftçilerimize 41 milyon liralık destek sağladık, 210 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdik. Bu protokolle de Meram çiftçisinin ihtiyacı olan ekipmanları, Meram Ziraat Odası gözetiminde Meram Belediyesi ile birlikte kazandırıyoruz. Bu noktada bölgesinin sorunlarını çözmek için gösterdiği gayretten dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve projeye verdiği destekten dolayı Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Büyükşehir Belediyesinin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, “69 mahallesinin yaklaşık üçte biri tarımla uğraşan bir ilçenin belediye başkanı olarak Meram çiftçisine ve Meram tarımına verdiği bu destekten dolayı Büyükşehir Belediyesine ve Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Kırsal Kalkınma Dairesi aracılığı ile özel idareden görevi devraldığı günden bu yana tarım alanında ciddi yatırımları olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Bu yatırımların bir örneği de imzaladığımız protokol olacak. Biz sadece bugün değil, Büyükşehir Belediyesinin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Meram’ın 30’a yakın mahallesiyle Konya’nın sebze ve meyve üretimine ciddi katkısı var. Bu imzalar ile ilçemizde yaşayan çiftçilerimizin kendilerinin almalarının mümkün olmadığı ancak ihtiyacı olan ekipmanlar ve tesisler ortak mahallelere kazandırılacak. Onların kullanımına açmış olacağız. Kontrolü de Meram Ziraat Odasında olacak. Kendilerine bu noktada teşekkür ediyorum. Sadece tarım alanında değil her konuda bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a da özellikle şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu destekler çiftçimizi köyünde tutabilmenin en önemli yollarından biri”
Verilen destekten dolayı mutluluğunu dile getiren Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız da, Konya’nın yüzde 40’ının tarımdan geçindiğini dile getirerek, “Geri kalan nüfusun önemli bir kısmı da tarıma dayalı sanayi ile geçimlerini sağlıyor. Böylesi önemli bir konuda Büyükşehir Belediyemizin çiftçilerimize desteklerini sürdürmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu destekler çiftçimizi köyünde tutabilmenin en önemli yollarından biri. Bu ekipman ve tesis desteği, köylerimizi makine çöplüğünden çıkararak toplu kullanıma açacaktır. Gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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