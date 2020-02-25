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Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele geçirildi

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arama yaptıkları evde 1 adet silah ve 750 adet mermi ele geçirdi.

Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele geçirildi

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arama yaptıkları evde 1 adet silah ve 750 adet mermi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesindeki bir evde kaçak silah ve mermi olduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evde yapılan aramada 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 750 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ö.K. (32) gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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