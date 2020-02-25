Konya SMMMO Başkanı Erdal: “Vergi Dairemizin destekçisi olmaya devam edeceğiz”

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Vergi Haftası kapsamında Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti.

Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal ziyarette, Vergi Haftasını hep birlikte kutladıklarını ifade ederek, mali müşavirler olarak devlet ile mükellefler arasında bir köprü görevi gördüklerini, Vergi Haftası kutlamalarının vergi bilincinin oluşturulması açısından önemli olduğunu belirtti. Oda Başkanı Abdil Erdal, “Vergi Dairesi Başkanımız Musa Kazım Ünver’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vergi Dairesi Başkanlığımızın yaptığı ziyaretten büyük onur duyduk. Konya SMMMO olarak bugüne kadar her zaman Vergi Dairemizin destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Vergi Dairesi Başkanı Ünver, gösterdikleri misafirperverlikten ve Konya Vergi Dairesine vermiş olduğu desteklerden dolayı Abdil Erdal’a teşekkür etti.

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