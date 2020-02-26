DSİ’nin Konya’da içme suyu hamlesi devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DSİ’nin Konya’da içme suyu hamlesi devam ediyor

İHA

Konya'da Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisinin sularını Çumra ilçesine ulaştıracak isale hattında sona gelindi.

DSİ’nin Konya’da içme suyu hamlesi devam ediyor

Konya’da Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisinin sularını Çumra ilçesine ulaştıracak isale hattında sona gelindi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, şehirlerin uzun vadeli içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak ve musluklardan akan suyun vatandaşlar tarafından gönül rahatlığıyla tüketilebilmesini sağlamak vizyonuyla ülke genelinde yürüttüğü içme suyu yatırımları devam ediyor.

İçeriçumra ve Alibeyhüyüğü isale hattı tamamlandı, Çumra hattında sona gelindi
DSİ’den yapılan açıklamada, bu kapsamda inşa edilerek 2018 yılında faaliyete geçen Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisinin, Toroslardan gelen suyu arıtarak Konya musluklarına ulaştırdığı belirtilerek, “Musluklardan memba kalitesinde akan suyu vatandaşlar gönül rahatlığıyla tüketiyor. Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisi 2050’li yıllara kadar Konya’nın içme suyu ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip. Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla Konya’ya bugüne kadar 122 milyon metreküp su verildi. İçeriçumra ve Alibeyhüyüğü’ne ulaştıracak olan isale hattı da tamamlandı. Çumra hattında da çalışmalar tamamlanmak üzere. Toplam 25 bin 627 metre uzunluğundaki isale hattının 24 bin 462 metrelik kısmı ile 52 adet sanat yapısı inşa edildi. Hattın belirli bölümlerinde performans testleri gerçekleştiriliyor. Çumra isale hattının da bitirilmesiyle yaklaşık 45 bin kişi daha sağlıklı ve emniyetli içme suyuna kavuşmuş olacak” denildi.
Tüm yurtta içme suyu arıtma tesisleri ve isale hatlarının birer birer tamamlandığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Şehirlerimizin içme suyu ihtiyaçlarını, çağın şartlarına uygun, yüksek teknolojili arıtma tesislerimizle karşılamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalardan sonuç almak bizi mutlu ediyor. Konya ili Çumra ilçesi isale hattının tamamlanmasıyla, içme suyu temininde kullanılan 10 adet yeraltı suyu kuyusu daha kapatılacak. Böylece Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisinin devreye girmesiyle kapatılan yeraltı suyu kuyusu sayısı 198’e ulaşmış olacak. Bu da yıllık 100 milyon metreküp daha az yeraltı suyu kullanılması demek” şeklinde konuştu.
DSİ’nin Konya bölgesinde büyük içme suyu yatırımları yaptığının altını çizen Genel Müdür Aydın, “Konya ve Karaman il merkezlerinin içme suyu ihtiyacını 2050’li yıllara kadar karşılayacak olan içme suyu tesisleri tamamlandı ve vatandaşlarımıza halihazırda hizmet veriyor. Aksaray İçme Suyu Tesisinde 2020 yılı içerisinde musluklardan memba kalitesinde içme suyu ulaştırması hedefleniyor. Niğde ilimizde Ulukışla İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı devam ediyor. Ayrıca Niğde ve Aksaray illerine Ecemiş kaynaklarından içme suyu temini için planlama ve proje çalışmalarımızın da bulunduğu içme suyu hamlemiz tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı
YEREL HABERLER Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs ...
Akşehir'de zabıtadan gıda denetimi
YEREL HABERLER Akşehir'de zabıtadan gıda denetimi
(Görüntülü) SPOR Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
YEREL HABERLER Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
KOSKİ hizmetleri vatandaşlarla istişare etti
YEREL HABERLER KOSKİ hizmetleri vatandaşlarla istişare etti
Konyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Çalınan kuzular polisin takibi sonrasında bulundu
YEREL HABERLER Çalınan kuzular polisin takibi sonrasında bulundu
Yazar Tarık Buğra Akşehir’de anıldı
YEREL HABERLER Yazar Tarık Buğra Akşehir’de anıldı
Konya SMMMO Başkanı Erdal: “Vergi Dairemizin destekçisi olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Konya SMMMO Başkanı Erdal: “Vergi Dairemizin ...
Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele ...
Meram çiftçisine ekipman desteği müjdesi
YEREL HABERLER Meram çiftçisine ekipman desteği müjdesi
Pazar yerindeki meyve satıcıları meyve sineği zararlısına karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Pazar yerindeki meyve satıcıları meyve sineği ...
Başkan Çiğdem, grup elemelerinde ikinci olan voleybolcuları kutladı
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem, grup elemelerinde ikinci olan ...
Vali Toprak Kulu’da muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Toprak Kulu’da muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Altay basın mensuplarına gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Altay basın mensuplarına gündemi değerlendirdi
Konya'da ruhsatsız düğün salonlarında nikah kıyılmayacak
YEREL HABERLER Konya'da ruhsatsız düğün salonlarında nikah ...
MEDAŞ Sanat Galerisinde 'Yansımalar' resim sergisi
YEREL HABERLER MEDAŞ Sanat Galerisinde 'Yansımalar' resim sergisi
Selçuk'ta "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" konferansı
YEREL HABERLER Selçuk'ta "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından ...
KTO Karatay Üniversitesinde sağlık sohbetleri devam ediyor
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinde sağlık sohbetleri devam ...
Başkan Kılca belediye personeliyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılca belediye personeliyle bir araya geldi
Yasa dışı sülük avcısına 73 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı sülük avcısına 73 bin lira ceza
TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon: 37 gözaltı kararı
YEREL HABERLER TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon: 37 gözaltı ...
Kuyumcu çalışanı: Kafama silah dayayıp, rehin aldılar
YEREL HABERLER Kuyumcu çalışanı: Kafama silah dayayıp, rehin aldılar
Suça karışmasınlar diye meslek öğreniyorlar
YEREL HABERLER Suça karışmasınlar diye meslek öğreniyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X