Büşra'yı döven komşusu kadın öğretmen, 2 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büşra'yı döven komşusu kadın öğretmen, 2 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

DHA

KONYA'da, komşusu Büşra Ç.'yi (24) apartman girişinde tekme, tokat döven rehber öğretmen Deniz E.'nin (41) 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Deniz E.'nin avukatı, müvekkilinin küçük çocuğu ve öğretmen olması nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyledi. Büşra Ç. ise, Deniz E.'nin kendisini döverken, ''Burada daha bitmedi. Ben sana göstereceğim'' diyerek tehdit edip, bağırdığını anlattı.
Olay, geçen 15 Ağustos günü Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde meydana geldi. Bir ilkokulda rehber öğretmen olan Deniz E., iddiaya göre, daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında şikayette bulunan, aynı binada oturduğu komşusunun kızı Büşra Ç. ile kapıda karşılaştı. Deniz E., kapıdan çıkarken, Büşra Ç.'ye omuz attı. Genç kızın "Ne yapıyorsun?" demesi üzerine de Büşra Ç.'ye tekme tokat saldırdı. Büşra Ç.'yi yere yatırıp, vurmaya devam eden Deniz E., daha sonra binadan çıkıp, 'İmdat' diye bağırdı. Bunun üzerine Deniz E.'nin eşi de elinde sopayla olay yerine gelerek, Büşra Ç. ve ailesine saldırdı. Bu anlar apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
'O BANA SALDIRDI'
Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Deniz E., şunları söyledi:
"12.30 sıralarında ikametimin bulunduğu apartman kapısının girişinde daha önce hakkında tehdit ve hakaret konusunda şikayetçi olduğum Büşra isimli şahısla karşılaştım. Büşra yanımdan geçerken bana omuz atıp, hakaret etti. Akabinde ben ne yapıyorsun? diyerek Büşra'yı kendimden uzaklaştırmak için itekledim. Bu sırada Büşra yere düştü. Sonrasında Büşra benim saçımı ve kollarımı yolmaya başladı. Ben kendisini engellemeye çalıştım. Bu sırada sürekli bana hakaretlerde bulunuyordu. Bağırarak annesini çağırdı. Ben de bunun üzerine oradan kaçıp, site içerisinde bulunan güvenlik kulübesine sığındım. Sonrasında polisi, eşimi ve ağabeyimi arayarak yardım istedim. Eşim yanıma geldi. Büşra, annesi ve babasıyla bizim yanımıza geldi. Küfür ve hakaretlerle eşimi tahrik etmeye çalıştılar. Eşim o esnada civarda bulduğu sopayı korkutmak amaçlı onlara gösterdi. Eşim sopayla kimseye vurmadı. Büşra'dan, anne ve babasından şikayetçiyim."  
2 YILADA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Soruşturma sonunda Deniz E. hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüpheli Deniz E.'nin Büşra Ç.'yi elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, darp ettiği, 'Ben sana daha göstereceğim' diyerek tehdit ettiği ifade edildi. Ayrıca şüphelinin eşi Kurtuluş E.'nin de (43), elinde bulunan sopayla müştekiler Büşra Ç., Ayşe Ç. ve Recep Ç.'nin üzerine yürüdüğü sırada, etraftakiler tarafından engellendiği  ve eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, 'Sizin kanınızı içeceğim' sözleriyle tehdit ve hakaret  ettiği ifade edildi. Öğretmenin eşi Kurtuluş E. hakkında da 'kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarından ceza verilmesi talep edildi.
YARGILANMASINA BAŞLANDI
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Deniz E., küçük çocuğunun  ve öğretmen olması nedeniyle katılmadı. Eşi Kurtuluş E.'nin de gelmediği duruşmada Büşra Ç. ve annesi Ayşe Ç. hazır bulundu. Deniz E.'den şikayetçi olduğunu söyleyen Büşra Ç., "Kapıdan girerken Deniz E. bir anda bana omuz atıp yere düşürdü. Elindeki cüzdan ve anahtarı üzerime fırlattı. 'Burada daha bitmedi. Ben sana göstereceğim' dedi. İmdat diye bağırarak kaçtım ve annem ile ağabeyimi çağırdım. Annem ve ağabeyim yanıma geldiler. Deniz E.'nin eşi Kurtuluş E. elinde sopa ile koşarak yanıma geldi. Annem beni korumak için önüme geçti. Kurtuluş E.'nin elinden sopayı aldı. Kurtuluş, 'Kanınızı içeceğim' diye bağırıyordu. Deniz E. komşumuz olur. Çok gürültü yaptıkları için babam daha önce kendilerini uyarmıştı. Aralarında o sırada bir tartışma yaşanmıştı. Benlik bir durum yoktu." dedi.
'KANINIZI İÇECEĞİM' DİYE BAĞIRIYORDU 
Anne Ayşe Ç. (47) de ''Aşağıya indiğimizde Büşra'nın saçları yolunmuş, terliklerini giymeye çalışıyordu. Kurtuluş E. elinde beyzbol sopasıyla gelip, 'Kanınızı içeceğim' dedi. Elinde sopa ile, 'Sen benim eşimi nasıl döversin' diye önce Büşra'nın üzerine yürüdü. Bana vursun diye önüne geçtim. Küfürler ediyordu. Komşumuz Deniz E. sabaha kadar gürültü yaptıklarından eşim uyarmaya gittiğinde eşimle aralarında bir tartışma olmuş. O olayla ilgili de ayrı bir davamız bulunuyor. Şikayetçiyim'' diye konuştu.
Tanık olarak dinlenen Tevfikhan K. (17) ise "Olay günü evde otururken ses duyup, aşağıya indim. Elinde sopalı ve ismini bilmediğim biri, Büşra'nın üzerine yürüyordu. Annesi de Büşra'nın yanındaydı. Bağrış çağırışları hatırlıyorum" dedi. 
Duruşma, ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ’nin Konya’da içme suyu hamlesi devam ediyor
YEREL HABERLER DSİ’nin Konya’da içme suyu hamlesi devam ediyor
Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı
YEREL HABERLER Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs ...
Akşehir'de zabıtadan gıda denetimi
YEREL HABERLER Akşehir'de zabıtadan gıda denetimi
(Görüntülü) SPOR Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
YEREL HABERLER Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü
KOSKİ hizmetleri vatandaşlarla istişare etti
YEREL HABERLER KOSKİ hizmetleri vatandaşlarla istişare etti
Konyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Çalınan kuzular polisin takibi sonrasında bulundu
YEREL HABERLER Çalınan kuzular polisin takibi sonrasında bulundu
Yazar Tarık Buğra Akşehir’de anıldı
YEREL HABERLER Yazar Tarık Buğra Akşehir’de anıldı
Konya SMMMO Başkanı Erdal: “Vergi Dairemizin destekçisi olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Konya SMMMO Başkanı Erdal: “Vergi Dairemizin ...
Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele ...
Meram çiftçisine ekipman desteği müjdesi
YEREL HABERLER Meram çiftçisine ekipman desteği müjdesi
Pazar yerindeki meyve satıcıları meyve sineği zararlısına karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Pazar yerindeki meyve satıcıları meyve sineği ...
Başkan Çiğdem, grup elemelerinde ikinci olan voleybolcuları kutladı
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem, grup elemelerinde ikinci olan ...
Vali Toprak Kulu’da muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Toprak Kulu’da muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Altay basın mensuplarına gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Altay basın mensuplarına gündemi değerlendirdi
Konya'da ruhsatsız düğün salonlarında nikah kıyılmayacak
YEREL HABERLER Konya'da ruhsatsız düğün salonlarında nikah ...
MEDAŞ Sanat Galerisinde 'Yansımalar' resim sergisi
YEREL HABERLER MEDAŞ Sanat Galerisinde 'Yansımalar' resim sergisi
Selçuk'ta "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından Rehberlere Sesleniş" konferansı
YEREL HABERLER Selçuk'ta "Seyyahlardan ve Selçuklu Matbahından ...
KTO Karatay Üniversitesinde sağlık sohbetleri devam ediyor
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinde sağlık sohbetleri devam ...
Başkan Kılca belediye personeliyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılca belediye personeliyle bir araya geldi
Yasa dışı sülük avcısına 73 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı sülük avcısına 73 bin lira ceza
TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon: 37 gözaltı kararı
YEREL HABERLER TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon: 37 gözaltı ...
Kuyumcu çalışanı: Kafama silah dayayıp, rehin aldılar
YEREL HABERLER Kuyumcu çalışanı: Kafama silah dayayıp, rehin aldılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X