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Kılca: “Konya’da Türkiye’ye örnek çalışmalar yapılıyor”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi tarafından düzenlenen programda alzheimer gönüllüleriyle bir araya geldi. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin Konya'da Türkiye'ye örnek çalışmalar yaptığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, bu özverili gayretin alzheimer hastalarının yanında hasta yakınlarının da yaşamını bir hayli kolaylaştırdığını söyledi.

Kılca: “Konya’da Türkiye’ye örnek çalışmalar yapılıyor”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi tarafından düzenlenen programda alzheimer gönüllüleriyle bir araya geldi. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin Konya’da Türkiye’ye örnek çalışmalar yaptığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, bu özverili gayretin alzheimer hastalarının yanında hasta yakınlarının da yaşamını bir hayli kolaylaştırdığını söyledi.
Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi, alzheimer gönüllülerini buluşturan bir program düzenledi. Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, programda yaptığı konuşmada Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi bünyesinde yapılan çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Güney, alzheimer hastaları ve yakınlarının huzur ile refahlarını ön planda tutarak; özveri, sevgi, saygı ve güven çerçevesinde yenilikçi ve profesyonel bir yaklaşımla kaliteli hizmet sunmayı kendilerine hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Başkan Kılca'dan alzheimer gönüllülerine teşekkür
Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca da Türkiye’de bir ilke imza atılarak Konya’da hayata geçirilen Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin Konya'daki alzheimer hastalarına büyük bir umut olduğunu belirten Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye’de ilk defa Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimizin yapımı tamamlandı ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu projenin belediyemizin yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi ile birlikte birçok destekçisi var. Merkez, hem alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artırıp hayatın içine daha fazla dahil olmalarını sağlıyor hem de hasta yakınlarının kendilerine daha fazla zaman ayırmalarına vesile oluyor. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimizde büyük bir gayret, özen ve özveri var. Burada zamanından feragat ederek hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın yanında olan tüm gönüllülerimize özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Alzheimer gönüllüleri büyük bir özveri ile çalışıyor”
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise tüm sağlıklı insanların alzheimer hastası adayı olduğuna dikkat çekerek, alzheimer hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmanın, hastaların ve hasta yakınlarının yanında olmanın hepimizin görevi olduğunu dile getirdi. Türkiye’de yaşlı nüfusunun giderek arttığını belirten Mehmet Koç, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusu artıyor. Konya’da başarıyla sürdürülen Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi projesi de bu bağlamda çok önemli bir konumda. Türkiye’ye örnek olan bu merkezde gönüllü olmak da büyük özveri isteyen bir faaliyet. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bizler, bu merkeze teknik destek sağlıyoruz ancak asıl olan, buranın iç işleyişi ve hastalarla ilgilenen çalışanların büyük özverisi. Ben bütün gönüllerimize gönülden teşekkür ediyorum.”

“Konya’da sağlık alanında önemli işler yapılıyor”
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan da, yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan alzheimer hastalığıyla mücadele için gayretli çalışmalar yürütüldüğünün altını çizerek Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin bu bağlamda önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Oğuz Doğan, “Dünyanın önemli bir problemi olan bu hastalığın üstesinden gelebilmek için Karatay Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, üniversitemiz ve Alzheimer Derneği Konya Şubemiz elinden geleni yapıyor. Bu kadar geniş gönüllüye sahip bir derneğin faaliyetleri neticesinde de alzheimer konusunda güzel işler yapılıyor. Bu gayrete de devam edileceğine olan güvenim sonsuz" dedi.
Programa, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Figen Güney ile Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi gönüllüleri katıldı.

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