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Golda Gıda Dubai Gulfood Fuarı’nda hedef büyüttü

İHA

Bera Holding'in gıda alanında faaliyet gösteren firması Golda Gıda; 2020 yılında hedefini 100 ülke, 20 milyon dolar ihracat olarak belirledi.

Golda Gıda Dubai Gulfood Fuarı’nda hedef büyüttü

Bera Holding’in gıda alanında faaliyet gösteren firması Golda Gıda; 2020 yılında hedefini 100 ülke, 20 milyon dolar ihracat olarak belirledi.
Bera Holding bünyesinde 1997 yılında kurulan Gıda Şehri, Makarna, Un, İrmik, Bisküvi ve Bakliyat fabrikaları ile faaliyetlerini sürdüren Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2019 yılında 65 ülkeye 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Golda Gıda, 2020 yılında hedefi 100 ülkeye 20 milyon dolar ihracat olarak belirlerken, bu hedefler doğrultusunda 2020 yılının ilk döneminde gerçekleşen sektörün en büyük fuarı olan Dubai Gulfood 2020 Fuarına katıldı. Fuarda Golda Gıda’yı, Genel Müdür Fatih Doğan, İhracat Müdürü K. Özlem Tuylek, İhracat Bölge Yöneticileri Servet Boyacıoğlu ve Kristina Chekırhe temsil etti. Fuar kapsamında 100 farklı ülkeden 225 görüşme gerçekleştirildi. Hem makarna hem bisküvi/gofret sektöründen birçok ciddi alıcı ile ön anlaşmalar sağlanırken, bağlantılar kuruldu ve siparişler alındı.

“2020 hedefimiz 100 ülke ve 20 milyon dolar ihracat”
Golda Gıda A.Ş. Genel Müdürü Fatih Doğan, fuara dair izlenimlerini paylaştı. Genel Müdür Doğan, “Golda Gıda A.Ş. olarak 2020 hedefimizi 100 ülke ve 20 milyon dolar ihracat olarak güncelledik. Fuar süresince arkadaşlarımız ile birlikte ülkemizi ve makarna sektörünü en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduk. Hali hazırda Türk makarna sektörü ve Türk makarnalarına en büyük zarar yumuşak buğday kullanımı, kalite ve fiyat tutarsızlığından gelmektedir. Yerel ve global yüksek kalite standartlarını karşılayan Golda markasıyla bu olumsuz algıyı ortadan kaldırıyoruz. Sadece kendi marka değerimizi değil, Türk makarna sektörünü de nitelikli üretim kalitesiyle temsil ettiğimizi düşünüyoruz. İtalya’dan sonra ikinci büyük makarna ihracatçısı olan ülkemizin, ihracat vizyonuna uygun, nitelikli ve müşteri odaklı üretim politikası ile Türkiye’mizi gururla temsil etmenin gayreti içerisindeyiz. Oldukça verimli geçen Gulfood Fuarı’nın firmamız ve ülkemiz adına iyi sonuçlar getirmesini, ülke ekonomimize beklenen katkıyı yapmasını temenni ediyor, tüm katılımcı firmalara emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Türkiye’deki ve dünyadaki entegre projeler arasında büyüklük açısından; 1 milyon 78 bin metrekare açık alan ve 76 bin 82 metrekare kapalı alana kurulu, kojenerasyon sistemi ile kendi enerjisini üreten Bera Holding’e ait Golda Gıda Şehri, Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovasının bağrında, Anadolu insanının alın teri ve göz nuruyla yükseliyor.

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