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Uğur Demirok: Kasımpaşa karşısında hedef 3 puan

DHA

İttifak Holding Konyaspor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok, Kasımpaşa maçında galibiyetten başka çarelerinin olmadığını belirterek, hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.

İttifak Holding Konyaspor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok, Kasımpaşa maçında galibiyetten başka çarelerinin olmadığını belirterek, hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok, beraberlikle biten HES Kablo Kayserispor maçıyla ilgili şunları söyledi:
"Bence deplasmanda iyi oynadığımız bir maçtı. Maçın içerisinde biraz şanssız olaylar oldu. Ama ne olursa olsun kazanmak için gittiğimiz bir deplasmandı. İlk yarının son dakikası ve maçın son dakikalarında beraberlik oldu. İki hafta önce Konyaspor'umuz da bir değişiklik oldu. Bunların yavaş yavaş ekmeğini alıyoruz. Bence bunu Kayserispor maçında gösterdik. Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık. Kazanamadığımız için üzgünüz ama bu haftadan sonra her şeyin daha farklı ve daha olumlu olacağını düşünüyorum. Psikolojimiz iyi ve iyi tutmak zorundayız. Bu sene Konyaspor'a yakışmayan bir sene. Küme düşme mücadelesi veriyoruz. Bunun farkındayız. Sadece futbolcu grubu olarak değil bunu camia, şehir ve taraftarımızla birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bir an önce bu kaosun içinden çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Değişim oldu. Değişimler de böyle kısa vade de bir anda bir şeyler veremiyorsunuz ama bu haftadan sonra herkes farklı bir şey olacağını görecek zaten. Bunun için antrenmanlarımızı yapıyoruz ve uğraşıyoruz" dedi.
"BENİM İÇİN ZOR BİR DÖNEM OLDU"
Sezon başında Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmasını da değerlendiren Uğur Demirok, "Zor bir dönem. Hiçbir futbolcunun yaşamak istemeyeceği bir dönem. Bir de biraz haksız olunca daha da zor oluyor psikolojik açıdan. Bunu en iyi şekilde atlattığımı düşünüyorum. Çünkü profesyoneliz. Konyaspor ile sözleşmem devam ediyordu. Şu anda buradayım ve oynamaya başladım. Elimden geldiğince katkı sağlayıp sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Ama 6-7 ay oynamamak insanı biraz etkiliyor. Ama profesyoneliz bunu atlattığımı düşünüyorum. İyi de çalışıyorum. Elimden geldiğini vermeye çalışıyorum sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.
"AYKUT KOCAMAN DÖNEMİNDE BİRAZ DAHA SAVUNMA AĞIRLIKLI OYNUYORDUK"
Aykut Kocaman döneminde biraz daha savunma ağırlıklı oynadıklarını belirten Uğur Demirok, "Aykut hoca döneminde biraz daha savunmaya yönelik oynadığımız için değişkenlik oldu tabi. Bu sonuçların verdiği etkilerden dolayı herhalde. Savunma anlamında iyiyiz. Ekstra kötü bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu saatten sonra her maça final olarak baktığımız için savunmayı ön planda tutmayacağız. Daha çok galibiyete odaklanacağımızı düşünüyorum. Ben Konyaspor'a isteyerek geldim. Beni o dönem başka isteyen kulüplerde vardı ama ben isteyerek buraya geldim. Önceleğimiz Konyaspor'u şu an bulunduğu kaosun içerisinden çıkarmak" dedi.
"TEDİRGİN OLACAK BİR DURUM YOK"
Son maçlara kalmadan Konyaspor'u içinde bulunduğu durumdan çıkaracaklarını belirten Uğur Demirok, "Şu anda tedirgin olacak bir durum yok. Konyaspor daha öncede bunu yaşadı ve başardı. Daha öncede UEFA Kupası'nda da nerelere geldiğini, kupalar aldığını biliyoruz. Çünkü futbol inişli çıkışlı bir oyun. Zaman zaman yukarılara zaman zaman da aşağılara oynuyorsunuz. Sezon başında ben yoktum ama planlamaları biliyorum. Konyaspor şu an hiç hak etmediği bir noktada. Bazen beklentileri karşılayamıyorsun. Bu kötü günleri taraftarımızın, camiamızın destekleri ile en kısa sürede atlatmayı planlıyoruz. Son haftalara bırakmayı düşünmüyoruz. Önümüzde 11 tane final maçımız var" ifadelerini kullandı.
"HEDEF MUTLAK 3 PUAN"
Kasımpaşa karşısında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu belirten Uğur Demirok, "Kasımpaşa maçı çok önemli bir maç. İç sahada da biraz sıkıntımız olduğunun farkındayız. Ama 3 puandan başka bir düşüncemiz yok. Ama 3 puan diye de bazı tedbirleri bırakarak da hareket etmememiz gerekiyor. Onun için en doğru ve planlı şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarımıza bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz. Başka da çaremiz yok zaten" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Uğur Demirok'un açıklamaları
Antrenmandan detaylar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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