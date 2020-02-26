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Eskişehir'de cezaevinden kaçan firari Konya'da yakalandı

İHA

Eskişehir'de cezaevinden kaçan ve yaklaşık bir yıldır aranan firari şahıs Konya'nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yakalandı.

Eskişehir’de cezaevinden kaçan ve yaklaşık bir yıldır aranan firari şahıs Konya’nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları Afyonkarahisar plakalı araçta bulunan şahıslara kimlik kontrolü yaptı. Kontrol sonucunda şahıslardan birinin yaklaşık 1 yıl önce Eskişehir Çifteler Cezaevi’nden firar eden Nadire C. (23) olduğu belirlendi. Şahsın ayrıca, Konya Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu da tespit edildi.
Cezaevi firarisi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir Cezaevi’ne teslim edildi.

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