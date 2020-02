Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla 24. haftada iç sahada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmana tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Farouk Miya katılmazken, Marin Anicic takımla birlikte çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dönüşümlü olarak yapılan taktik çalışma ve 7’ye 3 ile devam etti. Oyuncular antrenmanı turnuva maçları ile tamamladı.



“Psikolojimiz iyi ve iyi tutmak zorundayız”

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu Uğur Demirok, önlerinde final niteliğini taşıyan 11 karşılaşma olduğunu belirtirken, ilk engel olan Kasımpaşa maçını 3 puanla kapatmak istediklerini ve buna da inandıklarını söyledi. Kayserispor maçının deplasmanda oynanan iyi bir maç olduğunu ifade eden Uğur Demirok, “Maçın içerisinde biraz şanssız olaylar oldu. Ama ne olursa olsun kazanmak için gittiğimiz bir deplasmandı. İlk yarının son dakikası ve maçın son dakikalarında yediğimiz gollerle beraberlik oldu. Bunun öncesinde iki hafta önce Konyasporumuz'da bir değişiklik oldu. Bunların yavaş yavaş ekmeğini alıyoruz. Bence bunu Kayserispor maçında gösterdik. Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık. Kazanamadığımız için üzgünüz ama bu haftadan sonra her şeyin daha farklı ve daha olumlu olacağını düşünüyorum. Psikolojimiz iyi ve iyi tutmak zorundayız. Bu sene Konyaspor'a yakışmayan bir sene. Küme düşme mücadelesi veriyoruz. Bunun farkındayız. Sadece futbolcu grubu olarak değil bunu camia, şehir ve taraftarımızla birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bir an önce bu kaosun içinden çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Değişim oldu. Değişimlerde böyle kısa vadede bir anda bir şeyler veremiyorsunuz ama bu haftadan sonra herkes farklı bir şey olacağını görecek zaten. Bunun için antrenmanlarımızı yapıyoruz ve uğraşıyoruz" diye konuştu.

Hafta sonu kendi sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Uğur Demirok, "Kasımpaşa maçı çok önemli bir maç. İç sahada da biraz sıkıntımız olduğunun farkındayız. Ama 3 puandan başka bir düşüncemiz yok. Ama 3 puan diye de bazı tedbirleri bırakarak hareket etmememiz gerekiyor. Onun için en doğru ve planlı şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarımıza bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz. Başka da çaremiz yok zaten" ifadelerini kullandı.



“Şu anda tedirgin olacak bir durum yok”

Son maçlara kalmadan Konyaspor'u içinde bulunduğu istenmeyen durumdan çıkaracaklarına inandığını kaydeden Demirok, şu anda tedirgin olacak bir durum olmadığını söyledi. Konyaspor’un bu durumu daha önce de yaşadığını ve kurtulmayı başardığını ifade eden Demirok, “Daha önce de UEFA Kupası'nda da nerelere geldiğini, kupalar aldığını biliyoruz. Çünkü futbol inişli çıkışlı bir oyun. Zaman zaman yukarılara zaman zaman da aşağılara oynuyorsunuz. Sezon başında ben yoktum ama planlamaları biliyorum. Konyaspor şu an hiç hak etmediği bir noktada. Bazen beklentileri karşılayamıyorsun. Bu kötü günleri taraftarımızın, camiamızın destekleri ile en kısa sürede atlatmayı planlıyoruz. Son haftalara bırakmayı düşünmüyoruz. Önümüzde 11 tane final maçımız var" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.