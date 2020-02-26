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Akşehir’de “Sıfır Atık Projesi” hayata geçiyor

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' Konya'nın Akşehir ilçesinde hayata geçiyor.

Akşehir’de “Sıfır Atık Projesi” hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' Konya’nın Akşehir ilçesinde hayata geçiyor.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları fazlasıyla yaygınlaşmaya başladı. Sıfır Atık Projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesiyle ham madde ve enerji israfın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Akşehir Belediyesi olarak kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve atıkta geri kazanımın sağlayarak ülke ekonomisine fayda sağlamak için Mavi Konteyner uygulamasına geçiş yapmaktayız. Öncelikle Kamu Kurumları, okullar ve pilot nokta olarak İstasyon Caddesinde; Mavi Konteynerlere sadece Geri Dönüşebilen KağıtPlastikCam ve Metal atıklar atılacaktır. Çalışmalarımız, en küçüğü dahi olsa her bir atığın geri dönüşüme kazandırıldığı güne kadar tüm hızıyla devam edecektir. Personellerimiz İstasyon Caddesindeki tüm vatandaşlarımıza Mavi Konteynerlerin kullanım amacının açıklanmasına yönelik el broşürleri dağıtmaktadır. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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