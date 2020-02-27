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Konya’da Şivlilik ve Fener Alayı coşkusu

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından mübarek üç ayların gelişi nedeniyle Konya'ya özgü olan "Şivlilik" kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen Şivlilik ve Fener Alayı programı binlerce Konyalıyı bir araya getirdi.

Konya’da Şivlilik ve Fener Alayı coşkusu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından mübarek üç ayların gelişi nedeniyle Konya’ya özgü olan “Şivlilik” kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen Şivlilik ve Fener Alayı programı binlerce Konyalıyı bir araya getirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri tarafından, mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle Geleneksel Şivlilik ve Fener Alayı programı düzenledi. Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen program, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından dünyada zulüm gören mazlum Müslümanlar için dua edilmesiyle başladı.

"Konya'ya hizmet etmek bize nasip oldu diye ne kadar dua etsek azdır"
Çocukların fener alayı heyecanına ortak olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kadim geleneğe sahip bir şehir olduğunu ve geleneğine ne kadar bağlı olduğunun göstergesinin salondaki coşkudan anlaşıldığını söyledi. Dünyada sadece Konya’da üç ayların gelişinin böyle coşkulu kutlandığını ve çocukları sevindirdiğini kaydeden Başkan Altay, belediye başkanlarıyla ve teşkilatlarla Konya’ya hizmet etmeye gayret ettiklerini aktardı. Başkan Altay, “Sizin coşkunuz, bize verdiğiniz enerji inşallah Konya’ya hizmet olarak dönecektir. Üç aylarınızı tebrik ediyorum. Rabbim bizi Ramazan’a ve bayramlara kavuştursun. Çocuklarımıza da buraya gelmemizin nedeninin mübarek ayların başlangıcı olduğunu mutlaka hatırlatalım. İnşallah geleceğin Türkiye’si onların omuzlarında çok daha güçlü olacaktır. Geleceğin Türkiye’sinde çocuklarımızı; vatanına, milletine, dinine bağlı bir nesil yetiştirmek için hep birlikte gayret ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Çocuklar büyük coşku yaşadı
Başkan Altay, daha sonra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte 10 bin kişilik salonu dolduran Konyalıları selamlayarak Regaip Kandillerini tebrik etti.
Programda en çok sevilen çizgi film karakterleri; Emiray, Keloğlan, Huysuz ve Uzun, Elif’in Düşleri, Harika Kanatlar ve akrobatik basketbol grubu Karizma Show çocuklarla buluştu. Çocukların unutamayacakları bir akşam yaşadığı programın sonunda bisiklet çekilişi yapılarak talihli çocuklara bisiklet hediye edildi.

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