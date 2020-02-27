MHP Milletvekili Esin Kara: “Sosyal medyada sahte hesaplar kapatılmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, sosyal medyada kullanılan sahte hesapların kapatılması ve dijital kimlik kullanımı uygulamasına geçilmesi amacıyla mevcut kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile birlikte hazırladıkları kanun teklifi hakkında bilgi veren MHP Konya Milletvekili Esin Kara, dijital kimlik kullanımının önemine değindi.

Esin Kara, “Dijital kimlikler gerçek kişilere ait doğru verilerin teyit edilebilmesi, paydaşlar ile gerekli görüldüğü anlarda paylaşılabilmesi ve hukuka konu olan olaylarda art niyet güden kişilere ait gerçek verilerin elde edilebilmesini sağlamaktadır. Bu veriler hukuki süreçlerde kullanılabilirken aynı zamanda mahremiyet odaklı olmalıdır. Kişiye ait dijital kimlik bilgilerine kişi haricinde, kanun tarafından açıkça yetkilendirilen kişiler haricinde, kimsenin erişim yetkisi olmamalıdır” dedi.

Medya araçları ve sosyal medya platformlarının gün geçtikçe varlığını ve kullanılabilirliğini artırmakta olduğunu ifade eden Kara, sosyal medya platformlarının sınırsız ve kuralsız kullanımı nedeniyle bilgi akışı içerisinde kaybolan ve yanıltılabilen aynı zamanda suistimale açık hale de geldiğini kaydetti.

Çin’de 1 Haziran 2017’de yürürlüğe giren yeni bir siber güvenlik yasası ile internet şirketleri için gerçek ad ve kimlik ile kayıt olma zorunluluğu getirildiğini anımsatan Kara, “Sosyal platformlarda yaşanan olumsuz olayların engellenebilmesi ve kişilerin maruz kaldığı yanıltıcı ve hukuka aykırı olaylar karşısında yaptırım kullanabilme haklarının oluşması amacıyla bu platformlarda gerçek kimlik bilgileri ile kayıt olma ve kullanıma devam etme zorunluluğunun getirilmesi oldukça önemlidir. Dijital kimlik sahibi kullanıcılar sosyal platformlara vermiş oldukları, kimlik bilgilerini, istediği kurum/kuruluş ile paylaşabilmeli, kalıcı veya kısıtlı bir süre için kullanıma/erişime açıp kapatabilmelidir. Sosyal platformlarda yer alan kişisel bilgiler hukukun koruma çatısı altında olup aynı zamanda oluşturulacak veri tabanlı dijitalleşme alanı olan dijital kimlik kavramının düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır” şeklinde görüş bildirdi.

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