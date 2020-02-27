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Mahkemede kaç bıçak darbesi vurduğunu hatırlamadı

İHA

Konya'da boşandığı eşi ve erkek arkadaşını öldüren eski polis polis memurunun yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan zanlı, mahkeme başkanının olay sırasında öldürdüğü 2 kişiye kaç bıçak darbesi vurduğunu sorması üzerine, "Kaç bıçak vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.
Olay, 22 Aralık 2018 tarihinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Hediye İnanç (34) ile kreş işleten Mehmet G., telefonla ulaşamadığı İnanç'ı aramak için kreşten çıkarak aracıyla gezmeye başladı. Hediye İnanç'ın aracını bir iş yerinin önünde gören Mehmet G., eski eşi ve erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Semi Oğuz Deniz birlikte görünce kavga çıktı. Kavgada Mehmet G., Hediye İnanç ile arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet G.'nin yargılanmasına Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.
Hakim karşısına çıkan Mehmet G., boşandığı eşi Hediye İnanç ile birlikte kreş işi yaptıklarını anlatarak, "Ben 4. şubedeydim. Boşandıktan sonra tekrar birlikte yaşadık. Bir çocuğumuz dünyaya geldi biri de ölü doğdu. Cuma namazından sonra şubeye geldim. Kasaya baktığımda eşim paraları alıp gitmiş. Telefon açıp para lazım dedim. Beni 2. şubeye çağırdı. Ben o şubeye gittiğimde eşim orada da yoktu. Bir arkadaşı aradım ama onlar da nerede olduğunu bilmiyordu. Biraz daha şubede bekledikten sonra şubeden ayrıldım. Yolda aracımla giderken Oğuz isimli kişinin iş yerinin önünde eşimin aracını gördüm. Durdum ve iş yerinin kapısını çaldım. Kapıyı açan olmadı. İçeriye kapının camından baktığımda bunları çıplak halde gördüm. Bunlara doğru seslendim ama bana küfür ettiler. Ben de sinirlenip araçların lastiklerini kestim. Daha sonra kapıyı zorla açtım. İçeri girip eşime, 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Elini tuttum. Bana küfür etti. Erkek olan kişi masadan aldığı bıçakla beni tehdit etti. Hediye'yi elinden tuttum. Aramızda boğuşma oldu. Ben bıçağı alarak kapıya gittim. Daha sonra bıçağı tekrar aldı ama hatırlamıyorum. Aylar önce birinden mesaj geldi. Ben de bu kişiye telefon açtım. Bana kızını okula vereceğini söyledi. Ben de bunu Hediye'ye sordum, müşterimiz dedi" şeklinde konuştu.

"Bıçak darbelerini hatırlamıyorum"
Mahkeme başkanının '1420 bıçak darbesini hatırlamıyor musun?' sorusuna ise, "Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum" derken, kreşleri nasıl açtınız sorusuna, "Evleri ipotek verdim, kredi çektik. Eşimle tanıştığımızda eşimin hiçbir mal varlığı yoktu" diye cevap verdi. Mehmet G., mahkeme başkanının neden evlenmediniz sorusuna ise "Borçlarımız arttı. Tekstil atölyesi açtık. Hediye'yi çok seviyordum. Tekrar evlenelim dedim ama o hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Hediye ile aramızda zaman zaman tartışmalarımız olurdu. Örneğin evi temizleme konusunda tartışırdık. Evi temizlemezsen evden git diyordu. Ben de evi temizliyordum. Hediye son zamanlarda alkol ve hap kullanıyordu. Kavgalarımız artıyordu" şeklinde konuştu.
Olayda hayatını kaybeden Hediye İnanç ile Semi Oğuz Deniz'in yakınları duruşmaya katılmadı. Duruşma, her iki tarafın da telefon mesajlaşmaları, şahit ve raporlarının toplanması için 16 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

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