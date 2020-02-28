Konya'ya şehit ateşi düştü



Tolga YANIK/KONYA,(DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) acı haberi memleketi Konya'daki ailesine verildi.

65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de yapılan hava saldırısında şehit düştü. Şehit Olgun'un acı haberi memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki annesi Döne Olgun ve ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit Olgun'un baba evine Türk bayrağı asıldı, yakınları da eve akın etti.

'BELKİ BU SON TRAŞIM OLUR' DEMİŞ

Bekar olan şehit Olgun'un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun'un vefat ettiği ve birliğinden izin alıp babasının cenazesine katıldığı belirtildi. Şehit Olgun'un, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken ''Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur'' diyerek sohbet ettikten sonra da o gece birliğine döndüğü öğrenildi.

Olgun'un cenazesinin yarın Tepekent Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-02-28 13:07:12



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