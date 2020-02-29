Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24. hafta maçında Konyaspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sol taraftan gelişen Konyaspor atağında, Mak’ın pasıyla ceza sahası yayının gerisinde meşin yuvarlak ile buluşan Hadziahmetovic’in şutu top savunmadan döndü.
35. dakikada Hadergjonaj’nin ceza sahasının sağ çaprazından vurduğu şut Konyaspor savunmasından döndü.
40. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza saha içinde topla buluşan Ömer Ali, meşin yuvarlağı topuk pası ile Mak’a bıraktı. Mak’ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic xx, Selim Ay xx, Uğur Demirok xx, Guilherme xxx, Shengelia xx, Jhonsson xx, Hadziahmetovic xx, Mak xx, Milosevic xxx, Ömer Ali xxx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Hurtado, Bajic, Thuram
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xxx, Meriah xx, Brecka x (Fernandes dk. 13 xx), Haddadi xx, Aytaç xx, Tirpan xx, Thiam xx, Hajradinovic xx, Quaresma xx, Koita xx
Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Ndongala, Anıl Koç, Gerard Gohou
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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