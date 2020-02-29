Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konyaspor, Süper Lig’in 24. hafta maçında konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Milosevic’in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

68. dakikada sol taraftan gelişen Kasımpaşa atağında, ceza sahası dışından Quaresma’nın şutu yandan auta gitti.

69. dakikada ceza saha içine sokulan Thuram’ın şutunu Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.

76. dakikada orta alandan Hurtado ile gelişen Konyaspor atağında, sol tarafta topla buluşan Guilherme’nin orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleye paralel olarak dışarı çıktı.

84. dakikada Konyaspor’da Hurtado’nun yayın önünden kullandığı serbest vuruşta Ramazan Köse topu kale dibinden son anda çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic x, Selim Ay xx, Uğur Demirok xx, Guilherme xxx, Shengelia xx (Thuram dk. 46 xx), Jhonsson xx, Hadziahmetovic xx, Mak x (Rijad Bajic dk.65 x), Milosevic xxx, Ömer Ali xx (Paolo Hurtado dk. 75 xx)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx (Fernandes dk. 13 xx), Haddadi xx, Aytaç xx, Tirpan xx, Thiam xx, Hajradinovic xx, Quaresma xxx (Yusuf Erdoğan dk. 75 xx), Koita xx (Ndongala dk. 59 xx)

Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Anıl Koç, Gerard Gohou

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sarı Kart: Hurtado (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.