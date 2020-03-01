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Beyşehir’de silahla yaralamaya 2 gözaltı

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, parkta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Beyşehir’de silahla yaralamaya 2 gözaltı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, parkta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında Müftü Mahallesi Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi karşısındaki park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ö. (23), iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Ö. silahla vurularak yaralandı. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemeleri sonrasında Emre Ö.’nün av tüfeğinden çıkan saçmaların ayağına isabet ederek yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri, hastanede yaralı şahsın verdiği ifade doğrultusunda olaya karıştığı öne sürülen H.U. ile S.U.'yu gözaltına aldı. Yaralı Emre Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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