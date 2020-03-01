Konya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi Emirgazi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 31 FC 995 plakalı otomobil ile L.Y.’nin kullandığı 42 L 6724 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan 31 FC 995 plakalı otomobilin sürücüsü M.U. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.