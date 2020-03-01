Konya’da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ağır yaralı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde süt tankeriyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Adana Konya Karayolu üzeri Türkmen Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan sürücülerinin isimleri alınamayan 01 CMT 91 plakalı kamyonet ile 42 EA 989 plakalı süt tankeri çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 01 CMT 91 plakalı araçta yolcu olarak bulunan R.S. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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