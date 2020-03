Konya'da Cula Deliği'ne tonlarca kar depolandı

Konya’nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, geleneksel hale gelen kar basma etkinliğiyle bin 700 rakımlı Kocadağ'da bulunan ve yöre halkının Cula Deliği olarak isimlendirdiği çukura yazın kullanılmak üzere tonlarca kar depoladı.

Konya’nın Antalya sınırındaki ilçesi Derebucak’ta her yıl kış mevsiminin geride kaldığı günlerde bin 700 rakımlı Kocadağ’da bulunan, yöre halkının Cula Deliği olarak isimlendirdiği çukura yazın yemek ve içeceklerde tüketmek üzere çevresindeki karlar stok ediliyor. Her yıl düzenlenen gelenek için önce Derebucak Belediyesi tarafından dağ yolundaki, metrelerce yükseklikteki karlar temizlenerek ulaşıma açılıyor. Ardından Cula Deliği’ne gelen vatandaşlar önce çukuru buluyor, ardından imece usulü mesaiye başlıyor. Yanlarında getirdikleri bıçkı ve küreklerle karları küp şeklinde kesen vatandaşlar, ardından deliğe basarak dolduruyor. 1516 metre derinliğine karlar atılmadan önce ise 34 kişi önceden girerek zeminde karları sıkıştırıp istifliyor.

Bu yılki etkinlikte ise yöre halkı, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen ve gazi olan Mehmetçikleri unutmadığını gösterdi. Deliğin yanına dikilen Türk bayrağı önüne gelerek şehit Mehmetçikler için elleri semaya kaldırarak dua eden katılımcılar, ardından Suriye’de görev yapan tüm askerlere destek olmak için “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Etkinliğe katılanlardan Kasım Özkara, geleneksel faaliyette bir araya gelerek, deliğin kenarındaki metrelerle karı çukura bastıklarını belirtti. Özkara, yaz mevsiminde ise bu karları düğün ve sünnet yemeklerinde ikram edilen içecekleri soğutmak amacıyla kullandıklarını söyledi. Kar basmak için önce 34 kişinin deliğin zeminine indiğini dile getiren Özkara, “Arkadaşlar yukarıdan atılan, takviye yapılan karları kenarlara sıkıştırıyor. Bıçkıyla deliğin çevresindeki karlar blok halinde kesilip aşağıya daha kolay indirilmesi sağlanıyor. Küreklerle ise destek veriliyor” dedi.

Hasan Çatalkaya ise, geçen yıla nazaran dağda bu yıl daha az kar örtüsünün olduğunu kaydederek, “Geçen yıl kar yüksekliği 2 metre 20 santimetreydi. Bu yıl 1 metre 20 santimetre, hatta yarıya yarıya daha az. Ama yine de gençlerden, abilerimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.



“Doğal soğutucu olarak her zaman değerlendiriyoruz”

Katılımcılardan Mustafa Kuş da, her yıl bölgedeki etkinliklere iştirak ettiklerini söyleyerek, bu aktivitenin geleneksel olarak atalarından gelen bir anane olduğunu hatırlattı. Kuş, geçmişte insanların buraya patika yollardan yaya olarak gelirken, günümüzde ise belediyenin yolları karlardan temizleyip araç tahsis ederek gelme imkanına kavuştuğunu belirtti. Kuş, “Burada birlik ve beraberlik içerisinde kar basma olayını gerçekleştiriyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor. Yazları bu karları kullanıyoruz. Sadece düğün yemeklerinde değil, doğal soğutucu olarak her zaman değerlendiriyoruz. Karlı pekmezlerimiz de çok güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan Almaz ise, bu etkinliğin ilçenin tanıtımına da önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Durmuş Ertuğrul da, uzun yıllar önce deliğin çevresinin ekilip dikildiğini, insanların rençperlik ve hayvancılık yaptığını hatırlatarak, “Buradan inerlerken o dönemde kağnılarla kar götürülürmüş. O zaman dağda su olmadığı için hayvanları sulamak için de bu karlar basılırmış. Karın diğer bölümü ise yazın yenilip, içeceklerde kullanılırmış” diye konuştu.

