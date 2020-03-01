Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğlenden sonra Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen Afganistan uyruklu 4 çoban, evde ısınmak için soba yaktı. Bir süre sonra 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2020-03-01 20:03:05



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