Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban, hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğlenden sonra Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen Afganistan uyruklu 4 çoban, evde ısınmak için soba yaktı. Bir süre sonra 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2020-03-01 20:03:05
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-