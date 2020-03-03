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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(ÖZEL) Şehitlerin isimlerini statta okurken ağlayan anonsör DHA'ya konuştu

DHA

(ÖZEL) Şehitlerin isimlerini statta okurken ağlayan anonsör DHA'ya konuştu


"Bence herkes Mehmetçik; bu aziz milletin geninde var"Tolga YANIK / KONYA, (DHA) İttifak Holding Konyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği müsabaka öncesinde, ev sahibi kulübün stat anonsörü Mustafa Durmuş, İdlib'de şehit düşen askerlerimizin isimlerini tek tek, memleketleriyle birlikte okudu. Taraftarlar da, her şehit isminden sonra "Burada" diyerek askerlerimizi andı. Şehitlerimizin isimlerini okurken duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamayan Durmuş, "Hep futbolcu listesi okumaya alıştık. Önüme şehit listesi gelince duygulandım. Benim yerimde kim olsa aynı şekilde duygulanırdı" dedi.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında geçen cumartesi Kasımpaşa'yı konuk eden İttifak Holding Konyaspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Maç öncesi yeşil beyazlıların anonsörü Mustafa Durmuş, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlerimizin isimlerini okurken duygu dolu anlar yaşadı. Listedeki şehitlerimizin adlarını okurken gözyaşlarını tutamayan Durmuş, o anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Mustafa Durmuş, şunları söyledi:
"20 seneyi aşkın bir süredir bu mesleği icra ediyorum. Konyaspor'un anonsörlüğünü yapmaya çalışıyoruz. Önümüze hep esame listesi, futbolcu kadroları geldi bugüne kadar. Hep onları okuduk. Bir çırpıda okuyup geçtik. İlk kez böyle bir liste içerisinde 33 vatan evladının isminin yazılı olduğu bir listeyi aktarmak kolay olmadı. Çünkü gözünüzün önünden film şeridi gibi geçiyor. Her bir Mehmetçik bir baba demek, ağabey demek, kardeş demek, eş demek, evlat demek, can demek. O nedenle o duygu yoğunluğunu yaşadık. Şunu belirteyim ki, benim yerimde olan her vatan evladı, o listeyi okurken aynı duyguları yaşardı. Duygulanırdı, ağlardı. Bu normal bence. Abartılacak bir şey yok."
"BENCE HERKES MEHMETÇİK; BU AZİZ MİLLETİN GENİNDE VAR"
Okuduğu şehit listesinin daha önce okuduğu birçok listeden farklı olduğunu vurgulayan Mustafa Durmuş, şöyle konuştu:
"Bugün ülkemiz sıkıntılı zamanlardan geçiyor. Ben kendimi bildim bilemi, 40 seneyi aşkın bir süredir hep terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Şimdi de sınırın öteki tarafında bir mücadele içerisindeyiz. Vatanın bekası, milletimizin birliği için Mehmetçiklerimiz orada şehit oluyorlar. Bu herkese nasip olmayacak bir şey. Bugün eminim ki tek bir işaretle sınıra gidecek, Mehmetçiğimizin yanında olacak, yiğitlerimize kol kanat gerecek milyonlar var bu ülkede. Bence herkes Mehmetçik; bu aziz milletin geninde var. O nedenle çok abartılacak bir şey yok. Benim yerimde kim olsa o anda o duyguyu yaşardı. Biz futbolcu kadrosu saymaya alıştık. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılara şifa diliyorum. Hiçbir siyasi, ideolojik görüş gözetmeksizin biz olarak, bir olarak vatanımızın, devletimizin, milletimizin, Mehmetçiğimizin yanında olmalıyız. Bunları anlatırken bile insan duygulanıyor. Daha önce önüme böyle uzun bir şehit listesi gelmemişti. İlk kez böyle bir tecrübe yaşadık. Bu bir maç kadrosu değil. Orada yiğitler var, şehitler var. Üzüleceğiz ama metanetimizi de koruyacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mustafa Durmuş'un açıklamaları
Mustafa Durmuş'un listeyi okurken ağlaması
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Tolga YANIK
2020-03-03 09:42:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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